Google promet plus de 100 jeux dans Stadia pour 2021

En fin de semaine dernière, Google a annoncé que sa nouvelle série de jeux préparés pour sa plateforme de jeux en ligne, Stadia, fera partie des « plus de 100 jeux » qui seront ajoutés à la plateforme en 2021. Selon Google, plus de 100 jeux seront ajoutés à la boutique Stadia « en 2021 ». Cela ne signifie pas nécessairement que tous les jeux seront strictement nouveaux pour le monde entier, mais ils seront certainement nouveaux pour Stadia.

« Nous sommes ravis de continuer à proposer à nos joueurs de superbes jeux de certains des meilleurs développeurs dans la boutique Stadia », écrit l’équipe de Stadia dans un article du blog. « Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, les joueurs peuvent s’attendre à voir de tout, des jeux de rôle remplis d’action aux titres coopératifs compétitifs en passant par les plateformes agiles ».

Google a également présenté une série de 7 nouveaux jeux qui apparaîtront bientôt sur Google Stadia. Il s’agit de Hellpoint from Cradle Games (“à venir”), Street Power Football de Maximum Games (“à venir”), Killer Queen Black de Liquid Bit (“à venir”), Judgement de Sega of America (23 avril), Kaze and the Wild Masks de SOEDESCO (26 mars), FIFA 21 de EA SPORTS (17 mars), Shantae: Half-Genie Hero Ultimate Edition de WayForward (à venir le 23 février), Shante: Risky’s Revenge—Director’s Cut par WayForward (23 février), et It Came From Space and Ate Our Brains par Triangle Studios (2 mars).

Si l’on ajoute la mention « plus de 100 jeux » sur Google Stadia au cours de l’année 2021, il est clair que l’équipe de Stadia tente de rassurer les joueurs sur le fait que le service de streaming est là pour le long terme, même si Google ne développe plus de titres en interne.

Les jeux spécifiquement cités dans les forums de la communauté Stadia ont déjà été annoncés ou du moins font l’objet de rumeurs, mais vous pouvez consulter les descriptions détaillées de chacun d’entre eux (et leurs bandes-annonces pour certains d’entre eux) en lisant l’intégralité de l’article de blog de Google.

L’avenir de Stadia

Google a déjà indiqué qu’environ 400 jeux actuellement en préparation devraient être lancés sur la plateforme Stadia, et il semble donc qu’un quart d’entre eux se présenteront avant la fin de l’année civile.

Le lancement au grand public en novembre 2019 n’a pas été une première année sans problème pour Stadia. Il a fallu un certain temps pour que les principales fonctionnalités apparaissent et qu’un grand nombre d’appareils soient approuvés comme compatibles, tandis que les services de streaming de jeux concurrents de Microsoft et de NVIDIA continuent d’améliorer leurs profils respectifs.

Cependant, les consoles de nouvelle génération étant toujours difficiles à obtenir, Google Stadia a l’occasion de vendre l’idée des jeux sur le cloud à un plus grand nombre d’utilisateurs. Récemment, nous avons appris que Google allait également préinstaller Stadia sur les Chromebooks à l’avenir.