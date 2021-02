Razer lance la nouvelle station Thunderbolt 4 Dock Chroma remplie de ports et de lumières RGB

Plus que la simple disponibilité de l’USB-C et du Thunderbolt 3, la décision d’Apple de se débarrasser de tous les autres ports de ses MacBook a provoqué une vague de mises à niveau destinées à remplacer ces ports par un seul câble. Le plus souvent, ces stations d’accueil sont conçues pour se fondre dans les ordinateurs portables ou disparaître dans le fond ou sous le bureau. Cependant, le premier dock externe de Razer est exactement le contraire et la lueur RGB caractéristique du Thunderbolt 4 Dock Chroma est destinée à attirer l’attention sur sa présence.

Les stations d’accueil Thunderbolt sont très nombreuses de nos jours et le Razer Thunderbolt 4 Dock Chroma n’est techniquement pas différent dans les options de connectivité qu’il offre. Pour faire un tour dans cette station d’accueil en aluminium noir mat, outre le traditionnel lecteur de carte SD et le port Ethernet pour les connexions réseau filaires, la station d’accueil dispose d’une pléthore de ports USB à brancher. Il y a trois ports USB-A pour ce que Razer considère comme des appareils « hérités » et quatre ports Thunderbolt 4 pour tout le reste.

La station d’accueil Thunderbolt 4 peut fournir une charge de 90 W PD aux ordinateurs portables, et si vous prévoyez d’y connecter des moniteurs externes, elle peut prendre en charge jusqu’à deux écrans 4K avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz, ou un écran 8K à 30 Hz.

Cette station d’accueil est également compatible avec les ordinateurs portables Windows 10 dotés de ports Thunderbolt 3, ainsi qu’avec les récents modèles de MacBook Pro et Air fonctionnant sous macOS Big Sur et avec toutes les machines dotées d’une puce Apple M1 — qui sont toutes équipées de Thunderbolt 3.

Cependant, la station d’accueil Razer Thunderbolt 4 Dock Chroma possède une compétence particulière qu’aucune autre station d’accueil ne possède. Il dispose de lumières RGB, couvrant 16,8 millions de couleurs. Bien sûr, c’est la marque de fabrique de la gamme « Chroma » de Razer, et, oui, ces couleurs peuvent être configurées depuis l’application Razer Synapse 3.

Un nouveau support pour ordinateur portable

Razer a également lancé un autre accessoire pour les ordinateurs portables : il s’agit de la seconde itération de son Laptop Stand Chroma. Comme vous pouvez probablement le deviner à son nom, le Laptop Stand V2 Chroma affiche également ces 16,8 millions de couleurs configurables à l’aide du logiciel Synapse 3. Tout comme la station d’accueil, il offre également quelques extensions de port, mais à un nombre bien moindre, dont un port HDMI, deux ports USB-A et un seul port USB-C.

La station d’accueil Razer Thunderbolt 4 Dock Chroma est disponible en précommande au prix de 329,99 euros. De même, le Razer Laptop Stand V2 Chroma est uniquement disponible en précommande pour le moment, au prix de 149,99 euros. Les deux seront expédiés dans les prochains jours, ou du moins c’est ce que Razer semble laisser entendre.