Apple a lancé les AirPods Pro avec une annulation active du bruit fin 2019. La société est passée à une conception intra-auriculaire pour une meilleure isolation phonique. Aujourd’hui, une fuite concernant les AirPods Pro de seconde génération a fait surface sur la toile, et il semble qu’Apple envisage de les lancer en deux tailles.

Si vous n’avez pas suivi les informations les concernant, la rumeur veut que Apple modifie la conception des AirPods de nouvelle génération. Le géant basé à Cupertino pourrait supprimer la tige allongée et introduire un design plus compact, un peu comme les Google Pixel Buds ou les Samsung Galaxy Buds. Cela signifie que les AirPods Pro 2 pourraient avoir une forme plus arrondie et c’est là qu’intervient la fuite d’aujourd’hui.

Mr-White, dont on dit qu’il est un informateur fiable autour des produits d’Apple, a tweeté quelques images du prétendu matériel interne des AirPods Pro 2 en début de semaine dernière.

Les images que vous voyez ci-dessous montrent un meilleur système dans le boîtier des écouteurs. La première image montre les composants de la prochaine génération d’AirPods (boîtier bleu) à côté des AirPods de la génération actuelle (argent). Vous pouvez voir que les câbles des écouteurs de la prochaine génération seront de deux tailles différentes.

New AirPods Pro Mabey Two Sizes Still W2 Chips 🤨 pic.twitter.com/R5MpzUrUlg – Mr·white (@laobaiTD) December 29, 2020

Cela pourrait signifier deux choses.

Davantage de choix pour les consommateurs

Premièrement, Apple pourrait lancer les AirPods Pro 2 en deux tailles différentes pour permettre aux acheteurs de choisir la taille qui convient à leurs oreilles. Deuxièmement, ce qui me semble plus plausible, c’est que le géant basé à Cupertino mettra à jour ses variantes standard et Pro pour les adapter à la conception des écouteurs intra-auriculaires (comme on le dit depuis un certain temps déjà). Ainsi, il pourrait se décliner en deux tailles et s’adresser à deux publics différents.

En outre, l’informateur révèle que les AirPods Pro 2 seront équipés de la puce Apple H1. Il supporte entre autres les connectivités Bluetooth 5.0, une faible latence et le mode mains libres « Hey Siri ». Il s’agit d’une mise à niveau de la puce W1 qui se trouve à bord des AirPods originaux.

Alors, êtes-vous enthousiaste à l’idée de lancer deux nouveaux AirPods l’année prochaine ?