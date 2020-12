Selon des rumeurs, le AirPods Studio d’Apple sera lancé aujourd’hui

La date de sortie des AirPods Studio d’Apple pourrait être fixée dans quelques heures à peine, si l’on en croit les dernières rumeurs il pourrait s’agit d’un miracle de Noël ! D’après une note interne obtenue par MacRumors « d’une source fiable », il semble qu’Apple prévoie un autre lancement de matériel avant la fin de l’année et, sans surprise, les rumeurs concernant le premier casque supra-auriculaire Apple circulent.

Dans le mémo, Apple a déclaré aux fournisseurs de services qu’elle avait « prévu des changements liés à son AppleCare pour le mardi 8 décembre à environ 5 h 30, heure du Pacifique », soit 14 h 30, heure française.

Selon MacRumors, « Apple a conseillé aux techniciens de se préparer aux nouveaux numéros d’article, aux nouvelles descriptions de produits et aux nouveaux prix de produits », ce qui laisse supposer que du nouveau matériel Apple pourrait arriver sur les étagères.

Cela correspond à un tweet envoyé par un utilisateur de Twitter @L0vetodream, qui a déclaré qu’il y aurait une « surprise de Noël de la part d’Apple ».

De plus, Apple Track affirme que « Apple se prépare à sortir son premier casque supra-auriculaire de marque Apple, selon de nombreuses sources familières avec le sujet qui demandent à rester anonymes ». Il est à noter que Apple Track n’a pas d’antécédents de partage de fuites, donc ces affirmations doivent être prises avec des pincettes.

Last minute rumor says Apple might launch rumored AirPods Studio this week https://t.co/I8SBrH4oDH by @filipeesposito —9to5Mac.com (@9to5mac) December 8, 2020

Un retard à l’allumage

Le AirPods Studio d’Apple sera le premier casque supra-auriculaire Apple — et il fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps déjà. De plus, la fonction d’annulation active du bruit afin d’éliminer les bruits ambiants qui pourraient interférer avec la musique que vous écoutez Ce n’était pas tout à fait inattendu, car nous avons entendu dire que la production du AirPods Studio aurait rencontré des problèmes, selon Jon Prosser. Le AirPods Studio serait équipé d’une technologie de détection des oreilles, permettant de mettre la musique en pause lorsque vous le retirez, et il pourrait coûter environ 349 dollars.

Mais, @LeaksApplePro a tweeté que Apple va plutôt sortir une nouvelle Apple TV aujourd’hui. Cette nouvelle box offrira une résolution 4K, des options de stockage de 64 Go et 128 Go, et sera alimenté par la puce Apple A12Z. La source note que le lancement aura lieu aujourd’hui, mais que l’expédition commencera vendredi, c’est-à-dire le 11 décembre. Le même informateur, dans un autre tweet, a affirmé que le Studio AirPods ne sera pas lancé aujourd’hui, contredisant le rapport de Apple Track qui affirme qu’une nouvelle Apple TV ne devrait pas être lancée cette année.

Apple TV:

4K (as I said HD is rip).

64/128 GB.

A12Z

Releasing on Tuesday.

Shipping on Friday.

Just a summary of what I said 3 days ago.

(Free fitness plus is rip, however I still think it’s coming alongside it).

Thank me later. —LeaksApplePro (@LeaksApplePro) December 6, 2020

Ce manque d’unité entre les sources ne fait qu’ajouter du mystère.