Spotify va bientôt prendre en charge les fichiers audio locaux sur Android

Spotify teste souvent les nouvelles fonctionnalités avec une petite partie de sa base d’utilisateurs avant de les diffuser à un public plus large. Au cours des derniers mois, nous avons repéré plusieurs de ces fonctionnalités, comme les sessions de groupe locales, le rafraîchissement automatique des listes de lecture, la sauvegarde des épisodes de podcast, et bien d’autres encore. Le mois dernier, nous avons appris que le service de streaming musical envisageait également l’idée de lancer un service de podcast par abonnement et d’introduire de nouvelles Stories créées par des artistes.

Aujourd’hui, Spotify se préparerait à ajouter à son application Android la prise en charge de la lecture de musique locale.

Spotify offre depuis longtemps la possibilité de lire des fichiers MP3 locaux à partir de son application de bureau. Le géant du streaming musical semble enfin travailler sur une fonctionnalité analogue pour son application Android. Comme l’a remarqué Jane Manchun Wong, Spotify pourrait bientôt ajouter un nouveau bouton « Afficher les fichiers de l’appareil » qui permettrait aux utilisateurs de lire des fichiers audio locaux.

Une fois la fonction déployée, vous pourrez accéder aux paramètres de l’application et activer une nouvelle option dans la section « Importer » intitulée « Afficher les fichiers de l’appareil ». Spotify analysera alors le stockage interne de votre appareil à la recherche de fichiers audio enregistrés et les répertoriera dans la section « Votre bibliothèque » de l’application. Ainsi, vous n’aurez plus besoin de vous fier à des applications musicales hors ligne pour écouter toutes les chansons que vous avez collectées au fil des ans. Cela vous évite également de devoir synchroniser vos morceaux hors ligne à partir de l’application de bureau.

Spotify is finally working on on-device local files support for Android! No need to sync it from your desktop anymore 😀 pic.twitter.com/fVKiFAyxbs — Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 6, 2020

Même si Spotify a une longueur d’avance sur les autres applications musicales comme YouTube Music et Apple Music, la lecture locale a toujours été une fonctionnalité qui pouvait manquer à la plateforme. Alors que nous avons assisté à un changement de paradigme dans la façon dont les gens consomment la musique avec l’arrivée de Spotify et d’autres applications de streaming musical, cette fonctionnalité s’appuie sur la nouvelle stratégie de la société qui consiste à positionner Spotify comme une application média à part entière et non plus seulement comme un service de streaming musical en ligne.

Un service média à part entière

Le projet de Spotify de prendre en charge les fichiers audio hors ligne sur les smartphones arrive à un moment où Google a finalement mis fin à Google Play Music. Bien que les utilisateurs aient déjà commencé à transférer leur bibliothèque Play Music sur YouTube Music, Spotify pourrait attirer les utilisateurs à la recherche d’autres applications s’ils mettent en place cette fonctionnalité prochainement.

Malheureusement, nous ne pouvons pas savoir quand Spotify activera cette nouvelle fonctionnalité pour tout le monde. Au moment où j’écris ces lignes, la société n’a pas encore ajouté cette fonctionnalité de mon côté. Avec la disparition de Google Play Music, on peut espérer que Spotify ajoutera cette fonctionnalité le plus tôt possible.