Les futurs écouteurs sans fil Sport Open Earbuds de Bose se retrouvent sur la toile

Bose semble être sur le point de sortir une nouvelle version de ses écouteurs réservés aux sportifs et ainsi remplacer les QuietComfort et Sport — et ils ressemblent aux Galaxy Buds Live de Samsung et aux Powerbeats Pro.

Comme l’a remarqué The Verge, des photos des écouteurs Bose Sport Open Earbuds ont été incluses dans un dossier de la FCC (Commission fédérale des communications), ce qui indique généralement qu’une sortie est à proche — bien que cela ne signifie pas nécessairement que les écouteurs sans fil entreront un jour en production.

Les nouveaux écouteurs sans fil axés sur le sport sont dotés d’un design « ouvert » en forme de haricot, comme les Galaxy Buds Live de Samsung, ainsi que d’un crochet d’oreille qui rappellent un peu les Powerbeats Pro. Cela signifie que, contrairement à la plupart des écouteurs sur le marché, les écouteurs Bose Sport Open Earbuds ne s’insèrent pas dans l’ouverture de votre oreille ; ils s’appuient plutôt sur le lob de votre conduit auditif, ce qui convient à ceux qui trouvent les écouteurs traditionnels inconfortablement gênants.

De plus, un bouton est visible au bas de chaque écouteur.

Les photos révèlent également un dispositif de charge unique clairement conçu pour s’adapter à la conception des écouteurs. Plutôt qu’un boîtier de charge compact, le chargeur des écouteurs Sport Open Earbuds est une barre en forme d’arc avec des connecteurs à chaque extrémité et un câble de charge fixé de façon permanente à l’arrière.

Aucune information officielle

Les écouteurs entièrement sans fil sont parfaits pour une utilisation occasionnelle, mais posent problème lorsqu’il s’agit d’un mode de vie actif. Quelle que soit l’attention que vous portez à une paire d’écouteurs intra-auriculaires, ils ont tendance à se détacher assez rapidement lorsque vous faites du jogging, de l’elliptique ou que vous pratiquez une routine active. C’est pour ce marché que les nouveaux écouteurs Sport Open Earbuds de Bose sont prévus.

Comme je l’ai mentionné, rien ne garantit que ces véritables écouteurs sans fil seront effectivement mis sur le marché ; Bose doit encore confirmer leur existence, et nous en savons très peu à leur sujet, hormis leur conception.