Apple pourrait lancer son AirPods Studio le 8 décembre, parfait pour Noël

Apple a annoncé la toute nouvelle Apple Watch Series 6 en septembre, tandis qu’en octobre, la société est revenue avec le lancement de la génération d’iPhone 12, qui comprenait cette fois une sortie échelonnée, l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro max étant mis en ligne en novembre.

En outre, novembre a également été le mois où Apple a officiellement annoncé la sortie de sa puce Apple Silicon et des premiers appareils fonctionnant sur la puce Apple M1 fabriquée en interne. On peut donc dire que les derniers mois nous ont tenus occupés en matière d’annonces de matériel par le géant technologique basé à Redmond.

Et pourtant, il semble qu’Apple n’ait pas fini pour 2020, la société prévoyant en fait le lancement d’un nouveau produit le 8 décembre.

Un mémo international envoyé par Apple aux fournisseurs de services et obtenu par MacRumors semble indiquer qu’un appareil bénéficiant du programme Apple Care serait mis en service la semaine prochaine, bien que, pour l’instant, on sache très peu de choses sur ce dont il s’agit.

D’autre part, des informations qui ont fait les gros titres dernièrement, bien que par des canaux non officiels, ont laissé entendre que Apple préparait en effet une surprise pour ses clients pour les fêtes de fin d’année, et il est possible qu’il s’agisse de ce lancement inattendu.

AirTag ou AirPods Studio

Beaucoup pensent qu’Apple pourrait dévoiler les AirTags, mais l’annonce du 8 décembre pourrait aussi être le témoin de l’introduction de la première génération de casque intra-auriculaire d’Apple, le AirPods Studio, qui concurrencera le Surface Headphones de Microsoft.

Cependant, ce qui est très clair à ce jour, c’est qu’Apple n’organisera pas un autre lancement pour ce produit, mais la société publiera simplement un communiqué de presse sur son site Web et c’est à peu près tout. En fait, les clients seront invités à essayer le nouveau produit dans les Apple Store du monde entier (où ils sont encore ouverts étant donné les fermetures liées à la COVID-19), mais pour l’instant, tout n’est qu’une rumeur, alors nous devrions simplement attendre qu’Apple nous donne plus de détails sur ce nouveau lancement surprenant.