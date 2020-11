Microsoft Edge se dote d’une fonction de copie intelligente

Malgré les nombreuses innovations dans l’industrie informatique, certaines choses sont restées les mêmes au cours des décennies. La disposition des claviers n’a pas vraiment changé, les souris des PC ont au moins des boutons gauche et droit, et le copier-coller fonctionne comme on peut s’y attendre, même si cela entraîne des erreurs gênantes dues à l’erreur humaine.

Vous avez très probablement remarqué que lorsque vous copiez le contenu d’une page Web et le collez dans un document, vous ne vous retrouvez pas toujours avec quelque chose qui ressemble à l’original. Mais, Microsoft Edge veut changer cela. Microsoft a revu son navigateur Edge sur une base de Chromium et l’a doté de nouvelles fonctionnalités. L’application Microsoft Edge comprend désormais une nouvelle fonction de copie qui se comporte de manière beaucoup plus intelligente que la précédente. Les nouvelles fonctionnalités sont incluses dans la build Canary du navigateur.

Contrairement à la traditionnelle fonction de « Copier-coller », la nouvelle fonction appelée « Copie intelligente » vous permet de ne copier qu’une partie de certains éléments. Jusqu’à présent, par exemple, il n’était pas possible de copier une seule colonne d’un tableau. Toutefois, grâce à la fonction de « Copie intelligente », cela est désormais possible sans problème.

Bien que l’option correspondante soit actuellement grisée, la fonction peut être utilisée avec une combinaison de touches. Pour ce faire, l’utilisateur doit appuyer simultanément sur les touches « Ctrl + Shift +X ». Il y a également une entrée dans le menu contextuel qui apparaît lorsque vous faites un clic droit après avoir sélectionné un contenu sur une page.

En plus de la fonction « Copie intelligente », Microsoft a récemment ajouté quelques autres fonctions à son navigateur Edge. Par exemple, le navigateur génère des hyperliens beaucoup plus attrayants lorsqu’il copie les URL. Par défaut, si vous collez l’URL dans une page ou une application Web, le titre de la page sera collé comme un lien vers la véritable URL. Le problème de cette fonctionnalité est qu’elle suppose que toutes les pages Web et les applications Web supportent ce type d’hyperlien.

Ctrl+Shift+X invokes it – available only in Edge Canary. — Sumit – Insider MVP (@_sumitdhiman) November 23, 2020

Vous pouvez tester sur la version Canary

Pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité, vous devez utiliser la version Canary de Microsoft Edge. Vous pouvez télécharger cette version expérimentale du navigateur en vous inscrivant au programme Insider de Microsoft Edge, et rien ne vous empêche d’exécuter la version Canary de Edge en même temps que la version principale.

Afin de tester les nouvelles fonctionnalités, la version la plus récente du navigateur est nécessaire. La dernière version portant le numéro 89.0.711.0 peut être téléchargée sur ce site officiel de Microsoft. Le canal expérimental Canary est mis à jour quotidiennement et de nouvelles fonctionnalités y sont ajoutées.