iFixit démonte l’iPhone 12 mini, et ne présente aucune surprise

Apple a fait beaucoup de chemin depuis les premières années de l’iPhone, à l’époque où elle ne lançait au maximum que deux modèles par an. Cette année, elle a tout mis en œuvre et a lancé non pas trois comme l’année dernière, mais quatre options de l’iPhone 12, dont ce qui a été officiellement appelé l’iPhone 12 mini. Il n’est toutefois mini que par rapport aux trois autres, mais, malgré sa taille, Apple a réussi à en remplir presque toutes les fonctions de base, non sans faire des compromis sur au moins une spécification importante.

Les professionnels de la réparation d’iFixit avaient hâte de mettre la main sur les deux modèles d’iPhone 12 sortis en fin de semaine dernière, l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max. Le démontage du modèle « mini » était particulièrement intéressant.

En effet, Apple n’a pas proposé de petit iPhone depuis longtemps et il s’agit donc d’une « nouveauté produit ». En conséquence, iFixit a abordé le démontage du petit modèle de 5,4 pouces avec beaucoup d’anticipation. iFixit a donc procédé à un démontage en deux parties — un modèle européen et un modèle américain — pour comprendre comment Apple a réussi à inclure du matériel 5G et les traditionnels composants de l’iPhone dans un si petit appareil.

Mais même en l’ouvrant, il est apparu que le nouveau facteur de forme avait quelque chose de commun avec de nombreux produits de nos jours. iFixit a eu du mal à ouvrir l’appareil et a ensuite été confronté au problème que tout ce qui se trouvait sur ce démontage prenait plus de temps et était plus compliqué que sur les trois autres iPhone nouvellement introduits cette année.

Néanmoins, le verdict de iFixit n’est pas si mauvais. Il est problématique que le couvercle en verre à l’arrière soit très sensible et seulement très peu pratique à remplacer. Après une chute, il peut être nécessaire de remplacer l’ensemble châssis.

Des composants plus petits

La première chose que l’on remarque en regardant les images internes est la batterie plus petite du modèle « mini », qui se compare étonnamment bien aux modèles analogues d’iPhone, constate iFixit, avec une capacité de 8,57 Wh et 2 227 mAh. « C’est plus que les 6,96 Wh de l’iPhone SE 2020, mais c’est moins que les 10,78 Wh de la batterie standard de l’iPhone 12 », note iFixit.

Le Taptic Engine, les haut-parleurs et l’anneau MagSafe sont tous inclus dans cette version mini en version réduite pour gagner de la place. Mais Apple a réussi à faire entrer dans le mini une caméra de la même taille que celui de ses autres modèles d’iPhone, ce qui, selon iFixit, a pu se faire au détriment de l’autonomie de la batterie.

L’iPhone 12 mini a les mêmes caméras grand-angle à ouverture ƒ/1.6 et ultra grand-angle à ouverture ƒ/2.4 que celles de l’iPhone 12, comme le montre le démontage.

Quelques bonnes nouvelles

Sur le plan positif, Apple a clairement mis l’accent sur la réparabilité, respectivement sur le remplacement de l’écran et de la batterie. La plupart des principaux composants sont si modulaires qu’ils peuvent être accessibles et remplacés indépendamment les uns des autres, écrit iFixit. Bien que des vis spéciales rendent les réparations plus difficiles, elles sont toujours meilleures qu’un tas de colle, affirment les professionnels de la réparation. Les mesures d’étanchéité de l’iPhone 12 mini rendent également de nombreuses réparations plus difficiles.

L’iPhone 12 mini obtient 6 points sur les 10 possibles pour la réparabilité. L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro ont également atteint ce score.