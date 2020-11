Voici deux nouvelles fonctionnalités de WhatsApp à utiliser dès maintenant

Depuis sa sortie en 2009, WhatsApp est devenu l’une des applications de messagerie les plus populaires du marché. Cela est essentiellement dû à son interface utilisateur conviviale et à une série de fonctionnalités très intéressantes. Aujourd’hui, même si WhatsApp est déjà doté de nombreuses fonctionnalités, la société publie des mises à jour pour ajouter de plus en plus de fonctionnalités afin d’en faire l’application la plus complète du marché.

Ainsi, récemment, WhatsApp a ajouté un certain nombre de fonctionnalités majeures à l’application, et en voici deux que vous devriez commencer à utiliser dès maintenant.

Disparition des messages

Après de nombreuses fuites et rumeurs sur cette fonctionnalité, WhatsApp a finalement commencé à déployer sa fonction de messages « éphémères ». Celle-ci fonctionne exactement comme vous pourriez l’imaginer, et permettra aux utilisateurs d’envoyer des messages qui s’autodétruiront au bout de 7 jours.

Elle fonctionne aussi bien sur les chats personnels que sur les chats de groupe. Dans les chats personnels, chaque utilisateur peut activer ou désactiver la disparition des messages. Toutefois, dans les groupes, seuls les administrateurs du groupe peuvent contrôler la fonction pour les membres.

Ainsi, vous pouvez désormais envoyer et recevoir des messages qui se supprimeront d’eux-mêmes après 7 jours. Cependant, n’oubliez pas que les utilisateurs peuvent prendre des captures d’écran des messages avant qu’ils ne s’autodétruisent et qu’ils peuvent également transmettre les messages à d’autres utilisateurs.

De plus, cette fonctionnalité n’est actuellement disponible que pour les bêta-testeurs et sera déployée sur le canal stable dans les prochaines semaines.

Nouvel outil de gestion du stockage

Avec des centaines de messages, de liens, de vidéos et d’images provenant d’amis et de familles, la gestion du stockage dans nos appareils devient un défi majeur. C’est pourquoi les développeurs, pour répondre directement à cette préoccupation des utilisateurs, ont commencé à déployer un tout nouvel outil de gestion du stockage pour aider les utilisateurs à libérer le stockage des appareils en un clin d’œil.

Ce nouvel outil apporte une toute nouvelle interface pour visualiser et gérer votre stockage facilement et rapidement. La nouvelle barre de stockage colorée vous donne un aperçu de l’état de votre stockage et permet également de classer les images et les vidéos. En outre, l’entreprise a ajouté des sections permettant notamment de supprimer les fichiers de plus de 5 Mo et les médias qui ont été transférés plusieurs fois.

Voici donc les deux nouvelles fonctionnalités de WhatsApp que vous devriez essayer dès maintenant. Cependant, si vous avez des difficultés à les trouver dans WhatsApp, vérifiez si votre application est mise à jour ou non. Si ce n’est pas le cas, mettez votre application à jour en cliquant sur le lien ci-dessous.