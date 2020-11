MediaTek dévoile un processeur de 7 nm, le Dimensity 700, et deux puces pour les Chromebooks

Qu’on le veuille ou non, et certains ne le veulent certainement pas, les processeurs Snapdragon de Qualcomm sont à peu près les rois des processeurs pour les smartphones, surtout ceux qui sont plus haut de gamme. MediaTek a toujours été le choix des appareils de milieu et d’entrée de gamme, mais Qualcomm a commencé à envahir son territoire, surtout avec les puces 5G de milieu de gamme. La stratégie de MediaTek pour riposter a été d’inonder le marché.

MediaTek continue d’élargir sa gamme de puces Dimensity 5 G. MediaTek vient de dévoiler une nouvelle puce Dimensity 700, basé sur le processus de traitement de 7 nm, qui rendra la connectivité 5G disponible à des prix plus abordables. Le Dimensity 700 semble être une version légèrement allégée du processeur Dimensity 720 qui a été dévoilé en juillet dernier.

Basé sur l’architecture de 7 nm, Dimensity 700 est un processeur octa-cœur avec deux cœurs Cortex-A76 haute performance cadencés à 2,2 GHz et 6 cœurs Cortex-A55 à faible consommation d’énergie cadencés à 2,0 GHz. Il est couplé au GPU Mali-G57 MC2, cadencé à 950 MHz. Il s’agit d’un léger déclassement par rapport au GPU Mali-G57 MC3 que l’on trouve à bord du Dimensity 720.

Le point fort de ce processeur est la connectivité 5G. Le modem embarqué prend en charge des fonctions indispensables telles que l’agrégation de porteuses 5G et la double carte SIM 5 G. Il est couplé à la technologie 5G UltraSave de MediaTek, ce qui permet au Dimensity 700 d’offrir des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 2,77 Gb/s. La puce prend également en charge jusqu’à 12 Go de mémoire vive LPDDR4x à 2133 MHz et un stockage UFS 2.2 (2 voies).

Le Dimensity 700 prend également en charge les écrans avec une résolution full HD+ (2 520 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, les capteurs photos jusqu’à 64 mégapixels ou les configurations à double caméra de 16 et 16 mégapixels.

Un autre facteur clé de différenciation entre les Dimensity 700 et 720 est que le premier ne prend en charge que l’enregistrement vidéo jusqu’à 1080 p. Le second prend également en charge l’enregistrement vidéo 4 K. Les autres caractéristiques restent à peu près les mêmes. Quant aux options de connectivité, MediaTek propose le Wi-Fi 802.11 ac (Wi-Fi 5), le Bluetooth 5.1, le dual-mode 5G, et les GPS, BeiDou, Glonass.

Également de nouveaux processeurs Chromebook haut de gamme

Outre un nouveau chipset mobile 5G, MediaTek a également dévoilé deux nouveaux processeurs Chromebook haut de gamme. Vous verrez les appareils Chrome OS équipés du MT8192 en 7 nm et du MT8195 en 6 nm plus tard l’année prochaine.

« Le MT8192 et le MT8195 offrent aux marques davantage de fonctionnalités pour concevoir de puissants Chromebooks avec des facteurs de forme innovants qui peuvent être retournés, pliés ou détachés, minces et légers, et ont une grande autonomie », comme l’a déclaré Jerry Yu, vice-président senior de MediaTek.