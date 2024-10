Polar Vantage M3 : La montre multisport qui rivalise avec Garmin ?

Connu pour ses excellentes montres de course, Polar, vient de lancer sa toute nouvelle Vantage M3, successeur du très apprécié Vantage M2. Cette montre multisport de milieu de gamme se positionne comme une option incontournable avec des fonctionnalités de santé et d’entraînement de pointe, une première pour cette gamme de produits.

La Polar Vantage M3 se distingue par l’ajout de plusieurs fonctionnalités avancées :

GPS double fréquence : Une précision accrue pour les mesures lors de la course et du cyclisme.

Cartes hors ligne : Téléchargez et naviguez sans connexion internet directement depuis votre montre.

Lectures ECG au poignet : Une mesure pratique pour surveiller la santé cardiaque.

Suivi de la température de la peau la nuit : Pour une surveillance continue de la santé pendant le sommeil.

Saturation en oxygène du sang (SpO2) : Pour mieux comprendre l’oxygénation du corps, surtout pendant les entraînements en altitude.

La Vantage M3 est équipée d’un écran AMOLED de 1,28 pouce, protégé par du verre Gorilla Glass 3 et entouré d’une lunette en acier inoxydable, ce qui lui donne un aspect robuste tout en restant élégante.

Malgré son design robuste, la montre est étonnamment légère, ne pesant que 53 grammes, ce qui la rend confortable pour diverses activités comme la course, le cyclisme ou encore la randonnée.

Vantage M3 : autonomie et performances

La Vantage M3 se démarque également par son autonomie impressionnante : 30 heures de batterie en mode entraînement, et jusqu’à 7 jours en mode smartwatch. Cela permet aux utilisateurs de porter la montre en continu pour suivre leur activité quotidienne, leur sommeil, leur consommation de calories et leur récupération à long terme.

La montre prend en charge le suivi de plus de 150 sports, avec des outils d’entraînement et de récupération basés sur des données scientifiques. Des métriques de charge d’entraînement sont également incluses pour aider les utilisateurs à comprendre l’impact de leurs entraînements sur leurs systèmes cardiovasculaire et musculo-squelettique.

Prix et Disponibilité

La Polar Vantage M3 est disponible dès maintenant au prix de 399,99 euros. Elle est proposée en deux couleurs : Night Black et Greige Sand. À ce prix, elle semble être une alternative intéressante à la gamme Forerunner de Garmin, en particulier aux modèles axés sur l’entraînement comme la Forerunner 165, tout en restant plus abordable que certains autres modèles AMOLED de Garmin.

Avec la Vantage M3, Polar propose un mélange de fonctionnalités haut de gamme à un prix compétitif, ce qui en fait un excellent choix pour les sportifs cherchant une montre complète sans casser leur tirelire. Nous sommes impatients de voir comment elle se comporte face à la concurrence dans notre prochain test complet.