Apple utiliserait des outils de réparation d’iFixit

Apple, comme nous le savons tous, a diffusé en direct son récent événement « One More Thing » en ligne, à l’occasion de l’annonce des derniers Macbook Air, Macbook Pro et Mac Mini d’Apple, équipés du processeur Apple Silicon, le Apple M1.

Cependant, pendant l’événement, à part le regard de Craig Federighi sur le Macbook Pro, les membres de la populaire équipe de démontage, iFixit ont repéré leurs propres outils de réparation dans les laboratoires d’Apple.

Maintenant, si vous ne connaissez pas iFixit, c’est une petite entreprise basée en Californie qui a pour but d’aider les consommateurs à réparer leurs propres appareils électroniques (en particulier les smartphones) en utilisant ses outils dédiés et ses vidéos d’information.

Outre la promotion de la loi sur le « droit de réparation », l’équipe démonte également divers smartphones haut de gamme sur le marché pour vérifier son « score de réparabilité ». Et c’est cette même entreprise qui a découvert que le remplacement du module de caméra du dernier iPhone 12 et la réparation des AirPods sont pratiquement impossibles pour les techniciens tiers.

De plus, la société a récemment découvert que Apple a rendu impossible le remplacement des caméras, car il faut un outil propriétaire d’Apple.

Ainsi, le fait que les outils de réparation d’iFixit se trouvent dans le laboratoire d’Apple est une ironie en soi. Et pour partager cela avec le monde entier, la société a posté sur Twitter quelques captures d’écran montrant les outils posés sur une table derrière le SVP d’Apple, Craig Federighi. Vous pouvez les voir dans le tweet ci-dessous :

Simple ironie

Après cette publication, de nombreux utilisateurs ont plaisanté sur l’ironie de voir Apple garder des outils de réparation dans leurs laboratoires, car le géant Cupertino est tristement célèbre pour la réparabilité (ou l’absence de réparabilité) de ses appareils.

Un utilisateur a même plaisanté sur le fait que le fabricant de l’iPhone s’assurait que les outils ne fonctionneraient pas sur leurs appareils. Et si l’on en croit la réputation d’Apple, c’est bien possible !