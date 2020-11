Google Docs, Sheets, et Slides compteront pour le stockage des comptes à partir de 2021

Google est sur le point de mettre en œuvre un changement majeur de sa politique de stockage dans le cloud pour les consommateurs. En plus de Google Photos, Google a également annoncé une révision de sa politique de stockage pour votre compte Google.

À compter du 1er juin 2021, les nouveaux fichiers Google Docs, Sheets, Slides, Drawings, Forms et Jamboard seront pris en compte dans le calcul des 15 Go de stockage gratuit de votre compte.

Comme c’est le cas pour Google Photos, les nouvelles règles n’auront pas d’incidence sur les fichiers que vous aurez téléchargés avant le 1er juin. Toutefois, si vous choisissez de modifier ces fichiers après le 1er juin, Google les traitera comme un nouveau fichier et les ajoutera à votre limite de 15 Go de données partagées entre Gmail, Google Drive et Google Photos.

Google modifie également la façon dont elle traite les comptes inactifs et les comptes qui dépassent la limite de stockage après le 1er juin. Si vous n’avez pas utilisé un service Google depuis deux ans, Google vous informe qu’il supprimera tous les contenus de ce service spécifique.

En outre, Google vous avertira par des e-mails et des notifications dans les produits Google au moins trois mois avant la suppression. Vous pouvez facilement y mettre fin en maintenant votre compte actif. Google recommande de consulter régulièrement Gmail, Drive et Photos sur le Web ou sur votre mobile lorsque vous êtes connecté. De même, Google supprimera tout votre contenu dans Gmail, Google Drive et Photos si vous avez dépassé votre quota de stockage pendant deux ans. Tout comme pour les comptes inactifs, Google vous avertira avant d’appuyer sur la gâchette. Pour éviter cette situation, vous pouvez soit acheter de l’espace de stockage supplémentaire depuis Google One, soit supprimer les fichiers inutiles.

Google pense à l’avenir

Google révise sa politique de stockage à un moment où les utilisateurs téléchargent chaque jour plus de 4,3 millions de Go de données sur Gmail, Drive et Photos. Selon Google, la révision vise à offrir « une excellente expérience de stockage et à suivre la demande croissante ». Vous pouvez consulter la liste complète de ce que font et ne font pas les fichiers dans votre compte dès maintenant et à partir de juin prochain grâce à cette page d’aide Google One.

La pandémie liée à la COVID-19 ayant fait augmenter le nombre de personnes travaillant à domicile, les services de Google prennent d’autant plus d’importance. Bien que ces changements de politique n’entrent pas en vigueur avant l’été prochain, vous pourriez envisager un plan Google One, qui commence à 1,99 € par mois pour 100 Go de stockage.