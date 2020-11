Comment remplir automatiquement votre attestation de déplacement avec TousAntiCovid ?

L’application française de recherche des contacts TousAntiCovid, qui a pour but d’empêcher la résurgence du COVID 19 pendant cette nouvelle période de confinement, est disponible sur Android et iOS.

Mais contrairement au premier opus — StopCovid — plutôt raté, pour ne pas dire « un flop », l’application TousAntiCovid se veut être beaucoup plus utile, et toutes les critiques formulées sur StopCovid ont été réglées dans la nouvelle application. Ainsi, on peut voir les chiffres précis des personnes qui se sont déclarées comme des cas de Covid dans l’application et les personnes notifiés comme cas contacts.

De plus, TousAntiCovid s’est enrichie de fonctionnalités, comme la possibilité de télécharger la précieuse attestation de déplacement. Aujourd’hui, une bonne nouvelle pour les plus de 7 millions de personnes qui ont téléchargé l’application, l’application TousAntiCovid va encore plus loin en remplissant quasiment instantanément votre attestation de déplacement. Il ne reste qu’à saisir l’heure et votre motif de déplacement.

Ce matin, nous sommes déjà + de 7M à avoir activé #TousAntiCovid. 500 pers/jour sont notifiées cas contact. L’application vous protège et protège vos proches. On continue : aidez-nous à atteindre 15M d’activations pour réussir la sortie de confinement 👇https://t.co/eSfPlZSakl pic.twitter.com/3LHqVMXvba — Cédric O (@cedric_o) November 3, 2020

Exit le rituel d’aller sur un lien vers le site du gouvernement pour la remplir donc. Plus utile, vous pouvez « sauvegarder » vos données personnelles, comme le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance ou encore votre adresse. Dès lors, ces informations seront préremplies chaque fois que vous sélectionnerez l’option « Nouvelle attestation » dans l’application. Les seules informations que vous devrez manipuler sont la date et l’heure de sortie, tout comme le motif de déplacement.

Une fois générée, l’attestation ne produira plus un fichier PDF sur votre smartphone. En effet, un QR code sera automatiquement généré, qu’il suffira de présenter en cas de contrôle.

Comme générer automatiquement votre attestation de déplacement sur TousAntiCovid ?

Pour enregistrer votre attestation automatiquement, procédez comme suit :

Lancer l’application TousAntiCovid sur votre smartphone Tout en bas de l’application, trouvez la section « Plus » et cliquez sur « Attestation de déplacement » Cliquez sur le nouveau bouton « Nouvelle attestation » pour accéder au formulaire Remplissez toutes vos données personnelles, la date et heure de sortie et le motif de déplacement Cocher le bouton « Sauvegarder mes données » afin que l’application se souvienne de vos données renseignées Enfin, cliquez sur le bouton « Générer » situé en haut à droite de l’application Vous serez redirigé vers la page « Attestations » qui vous permet de visualiser le QR code de votre attestation de déplacement En cliquant sur les trois points verticaux à côté du QR code, vous aurez la possibilité de partager celui-ci ou de supprimer l’attestation

C’est très simple !

La vie privée ?

Évidemment et comme toujours dès lors que l’on parle de stockage de données personnelles, l’application précise : « Vous pouvez sauvegarder localement ces informations pour une prochaine attestation. Les données personnelles sont exclusivement stockées dans votre téléphone, utilisé pour générer l’attestation. (…) Vous pouvez supprimer ces données à tout moment dans la section Paramètres ». Même si cela ne va pas rassurer certains Français, qui refusent toujours l’attestation numérique de peur que le gouvernement regarde leur déplacement, il n’en reste pas moins que l’application est clairement transparente sur nos données.

Il s’agit d’un réel gain de temps et qui pourrait permettre au gouvernement d’attirer les utilisateurs et ainsi booster le nombre de téléchargements. Et pour les réfractaires au numérique, il est toujours possible de s’en tenir à la bonne vieille attestation papier.