Le navigateur Tor pour Android reçoit une mise à jour majeure, maintenant basé sur Firefox

Le navigateur Tor a longtemps été l’application préférée pour rester anonyme tout en naviguant sur le Web, à la fois sur le bureau et sur le mobile, et l’équipe de développement travaille 24 heures sur 24 pour toujours fournir aux utilisateurs les meilleures améliorations.

La dernière version pour Android, par exemple, apporte un tas de changements massifs, y compris le passage à la base de code utilisée par le nouveau Firefox pour Android qui a été publié plus tôt cette année.

Plus précisément, la nouvelle version de Firefox pour Android, qui portait le nom de code Fenix avant d’atteindre le stade de la production, est maintenant la base de code qui alimente Tor pour Android. La version 82.1.1 est celle qui est utilisée pour le navigateur Tor 10.0.3 sur Android, selon une annonce faite cette semaine.

« Après plusieurs mois de conception et de développement, nous sommes très heureux d’annoncer la sortie du navigateur Tor 10.0.3 pour Android. C’est la première version du navigateur Tor pour Android dans le canal stable 10.0. La version de bureau est sortie à la fin du mois de septembre. Nous avons commencé à travailler sur ce projet en avril 2020 avec l’objectif de reconstruire le navigateur Android Tor sur le nouveau navigateur Firefox de Mozilla, Fenix. Au cours des six derniers mois, nous avons réussi à atteindre cet objectif et nous avons atteint la parité de fonctionnalités avec la précédente version du navigateur Android Tor » a annoncé le projet Tor.

La dernière version inclut également les dernières mises à jour de sécurité de Firefox, ainsi que des améliorations pour d’autres composants, y compris Go 1.14.10, NoScript 1.1.4, OpenSSL 1.1.1h, et Tor 0.4.4.5.

La priorité pour la version Android du navigateur Tor est de rapprocher l’application de la version de bureau. En d’autres termes, le projet Tor veut réduire l’écart de fonctionnalités entre les deux mondes (bureau et mobile) et, à un moment donné, parvenir à offrir des fonctionnalités analogues, quel que soit l’appareil utilisé.

Une parité mobile et bureau ?

Cependant, le projet Tor mentionné qu’elle travaille 24 heures sur 24 pour atteindre cet objectif, et le monde sur les fonctionnalités supplémentaires a déjà commencé. Il n’y a pas de date de sortie quant à la date de mise en service, mais l’équipe y arrive.

Il va sans dire qu’il faudra un certain temps avant d’atteindre la parité des fonctionnalités entre Android et le bureau, mais il est assez clair que c’est l’objectif à long terme à ce jour, d’autant plus que la version mise à jour du navigateur offre déjà toutes les fonctionnalités de la précédente version mobile. La dernière mise à jour du navigateur Tor pour les appareils Android inclut de nombreuses autres corrections et améliorations, et vous pouvez consulter le journal des modifications complet sur l’article de la société.