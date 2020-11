Samsung pourrait lancer les écouteurs Galaxy Buds Beyond avec le Galaxy S21

En août de cette année, Samsung a lancé ses écouteurs entièrement sans fil doté d’une annulation active du bruit en forme de haricot, les Galaxy Buds Live. Bien que jusqu’à présent il n’y ait pas eu de fuite importante concernant la prochaine itération des écouteurs de Samsung, une nouvelle marque déposée repérée par 9to5Google laisse entendre que Samsung pourrait appeler les écouteurs de nouvelle génération « Galaxy Buds Beyond ».

Alors qu’elle cherche à maintenir une gamme d’écouteurs très attractive, la société pourrait se préparer à lancer un autre produit qui pourrait aller « au-delà » de ses offres actuelles.

La marque a été déposée auprès de l’Office américain des brevets et des marques le 29 octobre et est en attente d’examen. « Le dépôt de marque a été accepté par l’Office (elle a rempli les conditions minimales de dépôt) et n’a pas encore été assigné à un examinateur », peut-on lire dans le statut.

Malheureusement, le dépôt ne révèle aucun autre détail concernant les Galaxy Buds Beyond. Étant donné que les Galaxy Buds Live offrent déjà l’annulation active du bruit, on peut s’attendre à ce que Samsung ajoute aux Galaxy Buds Beyond la même fonctionnalité. En plus de l’ANC, les écouteurs pourraient être livrés avec une meilleure autonomie et une meilleure qualité audio.

Il est probable que Samsung s’en tienne au design utilisé dans ses précédents écouteurs tels que les Galaxy Buds et Galaxy Buds+ pour les futurs Galaxy Buds Beyond. Cela dit, il sera intéressant de voir si la société parvient à affiner le design en forme de haricot offert dans le Galaxy Buds Live avec cette mise à niveau. On peut s’attendre à ce que les Galaxy Buds Beyond apportent des améliorations significatives par rapport à ses prédécesseurs, telles qu’un meilleur indice de protection, un meilleur son et une meilleure autonomie.

Un lancement mi-janvier

S’il n’y a pas de retard, on peut s’attendre à ce que Samsung lance ces écouteurs en même temps que la gamme Galaxy S21, dont le lancement est prévu pour la mi-janvier sans chargeur ni écouteurs dans la boîte. Cependant, le manque d’écouteurs obligera les acheteurs à acheter leurs propres écouteurs, et il y a de fortes chances qu’ils n’achètent pas des écouteurs fabriqués par Samsung. Selon la source, un initié du secteur a révélé que Samsung prévoit d’inclure des écouteurs sans fil dans la boîte, et il pourrait s’agir des Galaxy Buds Beyond.

La décision d’inclure des écouteurs sans fil dans la boîte est censée aider Samsung à augmenter sa part du marché des écouteurs sans fil qui est actuellement dominé par Apple. Une autre option envisagée par Samsung, si elle retire les écouteurs filaires, est de fournir des bons de réduction aux acheteurs lorsqu’ils précommandent leur nouveau smartphone.