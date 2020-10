Microsoft planifie la refonte de l’interface utilisateur de Windows 10 en 2021

Windows 10 devrait subir une refonte en profondeur l’année prochaine. Microsoft aurait l’intention de faire un lifting de l’interface utilisateur de Windows 10 à la fin de l’année prochaine.

Selon un nouveau rapport de WindowsCentral, le projet porte le nom de code « Sun Valley » et implique la modernisation de plusieurs éléments de l’interface utilisateur de Windows 10 tels que le menu Démarrer, le centre d’action et l’explorateur de fichiers.

Sun Valley aura apparemment une expérience utilisateur plus proche de ce que Windows 10X offrira. Le géant de Redmond mettrait également à jour la barre des tâches de Windows 10 grâce à cet effort. En ce qui concerne l’interface utilisateur globale, Microsoft adoptera des coins arrondis, y compris dans les fenêtres des applications, et une meilleure prise en charge du mode sombre et à une extension des directives de conception Fluent Design actuellement utilisée.

D’après le rapport, il est clair que Microsoft n’est pas encore prête à abandonner les composants obsolètes/hérités de Windows 10, ce qui est tout simplement décevant. Au lieu de cela, la société offrira un support aux domaines de l’interface utilisateur hérités afin de rendre l’expérience globale plus cohérente. On peut également s’attendre à une adoption plus large de WinUI dans l’interface.

Par ailleurs, Mary Jo Foley de ZDNet rapporte que Microsoft appelle également le projet Sun Valley « Windows 10++ » en interne. En outre, le rapport suggère que tous ces changements devraient également apparaître sur Windows 10X pour les appareils à écran unique d’ici le printemps 2022.

Fin 2021 ?

Comme mentionné précédemment, Sun Valley devrait être livré l’année prochaine. Toutefois, elle ne le fera pas au premier semestre 2021. Elle fait partie du calendrier de développement Cobalt de Microsoft, qui fait référence à la période de janvier à juin 2021. Si tout se passe bien, vous pouvez vous attendre à la mise à jour en octobre de l’année prochaine. Il y a également des rumeurs selon lesquelles Microsoft pourrait sauter la mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 au cours du premier semestre de l’année pour donner la priorité au développement de Windows 10 X.

Cela étant dit, il convient de mentionner que tous les changements susmentionnés ne sont même pas encore officiellement promis. Il est donc possible que Microsoft arrête ou retarde les changements et il est important de prendre ces informations avec des pincettes.