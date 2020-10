Windows 10 October 2020 Update est disponible, quoi de neuf ?

Comme attendu, Microsoft publie aujourd’hui sa mise à jour Windows 10 October 2020 Update (alias 20H2) à l’intention de plus d’un milliard d’utilisateurs. Tout comme l’année dernière, cette deuxième mise à jour de Windows 10 de 2020 est plus un Service Pack qu’une version majeure. Cependant, Microsoft a apporté quelques modifications intéressantes, notamment un nouveau menu Démarrer, quelques changements liés à l’interface « Alt Tab », et l’intégration du nouveau Microsoft Edge optimisé par Chromium.

Le plus grand changement visuel est, bien sûr, le nouveau menu Démarrer. Le nouveau design de Microsoft supprime la couleur unie derrière les logos des applications et ajoute à la place un fond transparent aux tuiles. Le résultat final est un menu Démarrer qui est fonctionnellement le même, mais qui est beaucoup plus facile à parcourir pour trouver vos applications.

Le deuxième changement important de Microsoft est la façon dont fonctionne le « Alt Tab ». Traditionnellement, vous utilisez « Alt Tab » pour parcourir les applications de bureau qui sont ouvertes dans Windows, mais la liste comprend maintenant tous les onglets ouverts dans Microsoft Edge. Cependant, Microsoft permet aux utilisateurs de Windows 10 de revenir à l’expérience classique.

Le dernier ajout important concerne les jeux sur PC. Microsoft n’a jamais facilité la configuration et le contrôle des taux de rafraîchissement des écrans dans Windows, ce qui a conduit beaucoup d’entre eux à oublier d’activer les modes 144 Hz ou plus sur leurs écrans. Vous pouvez désormais passer à des taux de rafraîchissement plus élevés directement dans le panneau de configuration de Windows 10 (Paramètres > Système > Affichage, Paramètres d’affichage avancés). C’est mieux que d’aller dans une interface enfouie dans les paramètres ou de devoir contrôler cela à partir des applications d’AMD ou de NVIDIA.

Les autres améliorations apportées par Microsoft à Windows 10 avec cette mise à jour October 2020 Update sont encore plus mineures. Les notifications incluent désormais des logos d’applications en haut pour les rendre plus faciles à gérer et à identifier, la barre des tâches a été désencombrée pour les nouveaux utilisateurs de Windows 10, et le mode tablette n’affiche plus de notifications si vous utilisez un ordinateur portable 2-en-1.

Un déploiement progressif

Bien que la mise à jour Windows 10 October 2020 Update soit disponible dès aujourd’hui, il est possible que vous ne puissiez pas encore l’installer. Microsoft adopte généralement une approche progressive pour le déploiement de Windows, et celui-ci arrive en plein milieu d’une pandémie où tout le monde dépend plus qu’avant des ordinateurs portables et des PC.

« Nous adoptons une approche de déploiement mesurée », explique John Cable. « Nous limitons la disponibilité au cours des prochaines semaines afin de garantir une expérience de téléchargement fiable, de sorte que la mise à jour pourrait ne pas vous être proposée immédiatement. De plus, certains appareils peuvent présenter un problème de compatibilité pour lequel une sauvegarde est en place. Nous ne vous proposerons donc pas la mise à jour tant que nous ne serons pas sûrs que vous aurez une bonne expérience de la mise à jour ».

Si votre appareil est immédiatement pris en charge, vous pouvez alors vérifier la mise à jour Windows 10 October 2020 Update dans la section « Windows Update » (Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update). Sinon, cette dernière mise à jour devrait apparaître dans les prochaines semaines.