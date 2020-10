Tour d’horizon des tests iPhone 12 et iPhone 12 Pro

Les premiers tests et les premières critiques concernant l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro sont sorties, mettant à l’épreuve la moitié de la gamme phare d’Apple pour 2020. Si vous espérez pouvoir acheter un iPhone 12 mini ou un iPhone 12 Pro Max, il vous faudra attendre un peu plus longtemps — ils seront livrés plus tard cette année — mais l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro sont sans doute ceux qui attireront le plus grand nombre de consommateurs.

Cette année, tous les yeux étaient rivés sur la façon dont Apple pouvait relever plusieurs défis à la fois. Il y a notamment l’introduction de la 5G, la première expérience de l’iPhone en matière de réseaux cellulaires de 5e génération. Cela aurait pu facilement introduire des problèmes de batterie.

La bonne nouvelle, c’est que la 5G ne semble pas impacter trop fortement la batterie. Qu’il s’agisse du système d’équilibrage des données d’iOS qui promet de passer intelligemment de la 4G à la 5G, ou simplement du manque de réseaux mmWave 5G gourmands en énergie disponibles actuellement, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro passent une journée entière sans problème, rapporte Engadget.

Cependant, acheter un smartphone Apple pour la 5G n’est pas nécessairement une bonne idée — d’autant plus en France étant donné que le déploiement de la 5G n’a pas commencé. « Il est préférable de considérer la 5G comme une fonctionnalité invisible », précise le WSJ, et voire cette caractéristique comme « quelque chose qui pourrait un jour s’avérer utile ». Bien que les vitesses puissent être super rapides, la plupart du temps, les performances de la plupart des réseaux 5G n’augmenteront pas autant qu’aujourd’hui.

Le nouveau système MagSafe pour iPhone d’Apple est également un retour bienvenu. Certes, de nos jours, votre MacBook Pro peut se recharger en USB-C, mais il n’a plus la sécurité qu’offrait le port propriétaire MacSafe. Néanmoins, le nouveau chargeur magnétique MagSafe pour l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro est très prometteur, rapporte The Verge. Pour l’instant, la clé pourrait donc être un taux de charge sans fil maximal de 15 W, contre 7,5 W pour les blocs de charge Qi tiers qu’Apple limite.

Un capteur LIDAR sous-exploité

Quant au nouveau capteur LIDAR de l’iPhone 12 Pro – qui sera également inclus dans l’iPhone 12 Pro Max — il est lui aussi prometteur, mais guère essentiel à ce stade. « Le nouvel iPhone 12 Pro a beaucoup de choses dont vous ne pourrez pas faire grand-chose pour l’instant », conclut The Verge, dont la caméra LIDAR fait partie.

Les autres capteurs photo sont très bons, bien que ce ne soit pas une grande amélioration par rapport aux capteurs photo de l’iPhone 11 de l’année dernière, selon Wired. Le média fait l’éloge de la vitesse de l’autofocus et de la performance en basse lumière, tant pour les photos que pour les vidéos. Bien sûr, l’iPhone 12 Pro ajoute un capteur téléobjectif que l’iPhone 12 n’a pas.

iPhone 12 ou iPhone 12 Pro ?

Il y a bien sûr quelques frustrations qui subsistent. L’absence d’affichage à 120 Hz est agaçante pour le prix de l’iPhone 12 Pro, souligne Wired, et pour certains acheteurs, l’absence de casque (pas le cas en France) et de chargeur dans la boîte sera agaçante, souligne TechCrunch.

Sur les deux, le consensus semble être que la plupart des gens devraient choisir l’iPhone 12. Néanmoins, vous allez profiter d’un troisième capteur photo et d’une capacité de stockage doublé, mais le prix grimpe de 250 euros. La plus grande question est de savoir comment l’autre moitié de la nouvelle gamme d’iPhone peut changer cette conclusion, mais pour cela il faudra attendre un peu plus longtemps.