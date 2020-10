Le mode Google Assistant Driving semble enfin disponible sur Android

Le mode « Google Assistant Driving » que la société a annoncé pour la première fois en 2019 a commencé à apparaître sur certains appareils Android, a rapporté XDA Developers. L’interface utilisateur est quelque peu différente de ce que Google a montré lors de sa conférence I/O l’année dernière. XDA dit avoir remarqué pour la première fois que quelque chose se préparait il y a environ deux semaines, lorsque les utilisateurs ont signalé avoir vu une nouvelle interface de navigation dans Google Maps.

Alors que Android Auto dépend du centre d’info-divertissement de votre voiture, le mode « Driving » de Google Assistant est une nouvelle interface que vous pouvez exécuter sur votre smartphone, vous permettant de « monter » le smartphone sur le tableau de bord de votre voiture et de l’utiliser à la place d’un système d’info-divertissement

Il n’est pas certain que le déploiement de ce nouveau mode fasse partie d’un test ou qu’il soit destiné à tous les utilisateurs. Mishaal Rahman, de XDA, a déclaré avoir vu le nouveau mode de conduite sur un Pixel 4 de Google, un ZenFone 7 Pro de ASUS et le LG Velvet, et il suppose que le nouveau mode remplacera l’application Android Auto sur les smartphones.

Il n’est pas encore clair si le nouveau mode inclut toutes les fonctionnalités décrites par Google lors de la présentation du mode « Driving ». Il devait être disponible sur tous les smartphones Android avec Assistant, en utilisant la populaire commande vocale « Hey Google, allons-y » qui ferait apparaître un tableau de bord avec des activités liées à la conduite et d’autres recommandations personnalisées.

Et, il offrirait des fonctions d’info-divertissement aux conducteurs dont les véhicules ne sont pas équipés d’écrans tactiles.

Disponible chez vous ?

Selon Android Police, le message vocal ne semble pas encore fonctionner, même sur les appareils compatibles avec le nouveau mode. Pour savoir si votre appareil dispose du mode de conduite « Driving », ouvrez Google Maps et, dans le menu des paramètres de navigation, sélectionnez « Paramètres de l’Assistant Google ». S’il n’est pas activé, vous serez dirigé vers la section principale des paramètres de l’assistant.

Personnellement, je n’ai rien sur mon Pixel 4 XL ou Pixel 5.