DJI lance la Pocket 2, sa plus compacte des caméras stabilisées 4K

DJI a dévoilé sa toute dernière caméra stabilisée, la DJI Pocket 2, qui améliore la Osmo Pocket avec un capteur plus grand au sommet de son cardan à 3 axes. Comme la caméra originale, il s’agit d’une mini-caméra tout-en-un. La Pocket 2 est équipée d’un capteur de 4 mégapixels avec une nouvelle fonction de zoom.

Selon DJI, la vidéo et les photos devraient être améliorées par rapport à l’ancienne caméra, avec un objectif plus large et un système de mise au point amélioré. Ce dernier devrait être plus rapide pour se verrouiller sur des sujets en mouvement et les suivre.

Le nouveau capteur de DJI mesure 1/1,7 pouce et est associé à un objectif de 20 mm à ouverture f/1,8. Les vidéos avec une résolution maximale 4K à 60 fps à 100 Mb/s peuvent être recodées, avec un nouveau mode HDR. Il est également possible d’utiliser un zoom 4x sans perte lors de l’enregistrement en full HD.

Pour les photos, les images de 64 mégapixels ou de 16 mégapixels sont prises en charge. Il est possible de zoomer jusqu’à 8x dans le premier mode, ou jusqu’à 4x sans perte dans le second. Un système AF hybride 2.0 mélange la détection de phase et de contraste pour un verrouillage plus rapide.

Des modes intelligents

Comme auparavant, la clé du succès réside dans la rapidité de mise en route. La Pocket 2 dispose d’une nouvelle série de modes : le mode Pro offre un accès avancé à des paramètres tels que l’ISO, la vitesse d’obturation, le mode EV et le mode de mise au point ; le mode Slow Motion peut ralentir la capture jusqu’à 8 fois à une résolution 1080 p. ActiveTrack 3.0 permet aux utilisateurs de sélectionner un sujet et de le faire cadrer automatiquement par l’appareil photo.

Timelapse, Hyperlapse et Motionlapse utilisent la même technologie ActiveTrack 3.0 et peuvent enregistrer des images séparément si vous le souhaitez. Il existe également un mode d’enregistrement RAW. Enfin, il existe des panoramas, dont un panorama à 180 degrés qui combine quatre photos pour une vue large, et un panorama 3×3 qui fusionne neuf images.

Vous pouvez diffuser en direct depuis la Pocket 2 sur Facebook, YouTube ou RTMP, et il existe un mode Stories avec des mouvements d’appareil photo, des profils de couleur et des modèles prédéfinis. Pour plus de sécurité, un système de détection de chute peut aider à stabiliser la Pocket 2 si elle sent qu’elle tombe.

Pour ce qui est de l’audio, le nouveau système DJI Matrix Stereo utilise quatre microphones pour la capture audio directionnelle. Le système SoundTrack de DJI promet d’ajuster automatiquement la captation en fonction de l’endroit où la caméra est pointée, tandis que le Zoom Audio peut réduire le champ de capture lorsque vous zoomez sur un sujet. La réduction du bruit du vent est optionnelle.

À partir de 369 euros

Il y a une plaque de base amovible, qui permet de fixer de nouveaux accessoires : au lancement, il y aura une base de micro trépied, une poignée « Do-It-All » avec base de trépied, un module Wi-Fi et Bluetooth, un haut-parleur, une prise audio de 3,5 mm et un récepteur de microphone sans fil. À elle seule, elle pèse 117 grammes, mais la batterie dure jusqu’à 140 minutes.

La DJI Pocket 2 est disponible à l’achat à partir du 31 octobre sur le site Web de DJI. La DJI Pocket 2 est disponible sous deux options. La DJI Pocket 2 comprend un mini joystick et un support trépied (1/4 pouces) au prix de 369 euros. Le Bundle Créateur DJI Pocket 2 comprend un mini joystick, un support trépied (1/4 pouces), un objectif grand-angle, un micro sans fil avec bonnette anti-vent, une poignée multi-usage et un mini trépied, au prix de 509 euros.