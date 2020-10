La version Web de WhatsApp va bientôt prendre en charge les appels vocaux et vidéo

WhatsApp se prépare à apporter quelques améliorations très nécessaires à WhatsApp Web. Avec la récente mise à jour de la version 2.2043.7, la société a commencé à travailler sur l’ajout de la prise en charge des appels vocaux et vidéo depuis la version Web de WhatsApp.

La future prise en charge des appels sur la version Web de WhatsApp a été repérée pour la première fois par WABetaInfo. Selon ses rapports, les appels vocaux et vidéo ne sont pas limités aux chats privés. La plateforme de messagerie prendra également en charge les appels vocaux et vidéo de groupe sur le Web.

Une fois la fonctionnalité activée, vous verrez deux nouveaux boutons dans la barre supérieure. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, ces boutons seront placés à gauche du bouton de recherche. L’information bêta sur l’icône indique que la fonction est toujours en cours de réalisation et n’est pas prête pour le prime time.

WaBetaInfo a également réussi à permettre à la fonction de prendre quelques captures d’écran de l’interface. Lorsque vous recevez un appel depuis WhatsApp Web, vous verrez une fenêtre contextuelle avec des options pour accepter, refuser ou ignorer l’appel.

WhatsApp prévoit d’ajouter une fenêtre relativement plus petite et compacte lorsque vous lancez un appel depuis WhatsApp Web. Cela comprend le bouton d’appel vidéo, le bouton de micro, le bouton pour raccrocher et l’option permettant de visualiser l’état de l’appel.

Idéal en période de pandémie

Lorsque les deux fonctionnalités seront disponibles, les utilisateurs de WhatsApp pourront peut-être utiliser l’application comme une alternative autonome et non professionnelle à Skype et à Zoom sur le bureau sans avoir besoin de se connecter ou de se connecter depuis leurs appareils mobiles.

L’ajout de la prise en charge des appels vocaux et vidéo sur le Web est sans aucun doute une mesure intelligente à l’heure de la pandémie de coronavirus, où les utilisateurs du monde entier comptent plus que jamais sur ces services. Cependant, nous devrons attendre que WhatsApp déploie officiellement cette fonctionnalité à tous les utilisateurs pour voir à quel point elle s’avère utile.