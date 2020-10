Les expéditions mondiales de PC sont en hausse en raison du COVID-19

La décennie a été difficile pour les fabricants d’ordinateurs, car les ventes ont chuté en raison d’une combinaison de facteurs, notamment l’essor des smartphones et d’autres appareils mobiles et la décision des utilisateurs de PC de mettre à niveau ou de remplacer moins fréquemment leur ancien matériel.

Mais ensuite, la pandémie du COVID-19 a frappé, amenant des millions de personnes dans le monde à travailler et à étudier depuis leur domicile. Et dans de nombreux cas, cela implique d’investir dans de nouvelles technologies pour rendre cela possible.

Il n’est donc pas surprenant que le dernier rapport de Canalys montre que les expéditions de PC ont augmenté de 13 % au cours du dernier trimestre, soit une croissance plus importante que jamais au cours des dix dernières années.

Mais, cela ne veut pas dire que tous ceux qui ont besoin d’un ordinateur en ont un. En bref, les fabricants de PC livrent peut-être plus d’ordinateurs qu’ils ne l’ont fait depuis des années, mais la demande des ordinateurs portables bon marché (y compris les Chromebook et les PC Windows) est encore plus élevée que l’offre.

En effet, les écoles qui passent commande constatent donc souvent que leurs expéditions seront retardées de plusieurs mois. Ainsi, si les expéditions globales de PC sont en hausse, la demande parmi les écoles a été encore plus importante.

Merci les ordinateurs portables

Une chose qui n’a pas changé cette année ? La tendance des utilisateurs d’ordinateurs à passer des ordinateurs de bureau aux ordinateurs portables. Selon Canalys, si les expéditions de PC ont augmenté, c’est entièrement dû à la force des ordinateurs portables et des stations de travail mobiles, qui ont progressé de 28,3 %. Les expéditions d’ordinateurs de bureau ont diminué de 26 % au cours de la même période.

Voici la répartition des principaux fournisseurs de PC au troisième trimestre 2020 selon Canalys :

Une chose à retenir est que si Canalys inclut les Chromebooks dans ses estimations de ventes de PC, la société n’inclut pas les tablettes, même s’il s’agit de modèles avec un clavier détachable qui sont conçus pour être utilisés en remplacement des ordinateurs portables.