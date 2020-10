iPhone 12 : une reconnaissance faciale plus rapide, un zoom numérique amélioré

Le prochain grand événement d’Apple est dans moins de 48 heures, mais il semble qu’il y ait encore de la place pour les fuites et les informations de dernière minute. Beaucoup de choses sur la gamme de smartphones d’iPhone 12, y compris le surnom iPhone 12 mini, circulent sur Internet depuis un certain temps.

Mais, c’est dans les détails que se cache le diable et que les choses sont plus intéressantes. Et comme il s’agit d’Apple, chacun de ces détails compte. Les caméras de l’iPhone 12 ont fait l’objet de beaucoup d’attention, mais apparemment, même la caméra TrueDepth Face ID pourrait avoir quelque chose d’intéressant à offrir cette année.

Apple a été plus avare lorsqu’il s’est agi de mettre à niveau la caméra frontale de l’iPhone et, depuis un certain temps, des rumeurs ont circulé selon lesquelles l’année 2020 pourrait offrir des changements assez importants. @PineLeaks, un compte Twitter géré par Max Weinbach, anéantit ces espoirs, mais laisse tout de même de bonnes nouvelles pour les espoirs de l’iPhone 12.

Le système de caméra TrueDepth ne sera pas redessiné comme on l’avait annoncé, mais il sera plus compact, du moins pour l’iPhone 12 mini de 5,4 pouces. Il en résultera une encoche plus étroite, mais malheureusement plus haute.

Un « algorithme de zonage dynamique » sera également disponible pour rendre les opérations de reconnaissance faciale encore plus rapides que par le passé.

Finalized and Revised iPhone 12 and iPhone 12 Pro info, just in time before the event. The most important things were already revealed by Kang 康总, but we've got previous report that we've received updates for in the past 3 weeks: — Pine (@PineLeaks) October 11, 2020

Des améliorations évidentes

Il existe également des fonctionnalités « confirmées » pour les principales caméras de l’iPhone 12, notamment des capacités de zoom améliorées. Cependant, la plupart de ces fonctions seront toujours basées sur un logiciel, qui implique l’empilage de photos prises à différents niveaux de zoom. L’IA Deep Fusion d’Apple jouera également un rôle dans l’alignement et la netteté, tandis que le HDR 3 effectuera les réglages de couleur et de luminosité.

Les macrophotographies deviennent petit à petit à la mode, mais peu de fabricants de smartphones veulent y consacrer un capteur photo dédié. Apple aurait décidé d’utiliser le capteur photo Ultra-Wide de l’iPhone 12 Pro Max à cette fin. Cependant, il faudra attendre demain 13 octobre à 19 heures pour savoir si les autres modèles d’iPhone 12 ont une fonction analogue.