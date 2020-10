Western Digital lance trois nouveaux disques WD Black SSD pour les joueurs qui veulent rester à la page et se débarrasser des longs temps de chargement.

Les SSD sont présentés comme les meilleures caractéristiques techniques des nouvelles consoles de jeu PlayStation 5 et Xbox Series X qui seront disponibles en novembre. Ces dispositifs de stockage plus rapides promettent d’éliminer complètement les longs temps de chargement pour les scènes, ou les cinématiques dans les jeux haut de gamme. Mais sur PC, les SSD sont sortis depuis un certain temps, ce qui accélère les performances des jeux sur PC et fournit également un stockage supplémentaire pour les gros jeux.

Ces dispositifs de stockage deviennent beaucoup plus importants que par le passé, et c’est pourquoi Western Digital y ajoute une marque fantaisiste. Chacun des produits SSD répond à un objectif différent.

Les nouveaux modèles WD Black comprennent le SSD WD Black SN850 NVMe avec la technologie PCIe Gen4, avec une vitesse de 7 000 Mo/s en lecture séquentielle, une vitesse d’écriture de 5 300 Mo/s et des performances allant jusqu’à 1 million d’entrée/sortie. Il transfère les fichiers plus rapidement que son prédécesseur et permet une charge plus fluide des applications. Et, il existe une version avec un dissipateur de chaleur.

Il est disponible à partir de 140 euros pour une version de 500 Go, ainsi qu’en modèles de 1 et 2 téraoctets. Il sera disponible fin octobre, mais la version avec dissipateur de chaleur sera disponible au premier trimestre 2021.

Une carte d’extension plug-and-play

Western Digital lance également la carte fille SSD NVMe WD_BLACK AN1500, une carte d’extension plug-and-play entièrement bootable est l’une des solutions PCIe Gen3 x8 les plus rapides du marché. Elle est alimentée par deux SSD internes en technologie RAID 0 et PCIe Gen3 x8. Elle a une vitesse de lecture de 6 500 Mo/s et une vitesse d’écriture de 4 100 Mo/s.

Un dissipateur thermique intégré combat l’étranglement thermique pour aider à maintenir des performances maximales. La carte d’extension SSD WD_BLACK AN1500 NVMe est disponible dans des capacités de 1 To, 2 To et 4 To à partir de 254,99 euros.

Un gaming dock SSD

Elle lance également une station d’accueil pour les jeux, avec le SSD NVMe Game Dock WD_BLACK D50. Western Digital a déclaré qu’il transforme un ordinateur portable compatible Thunderbolt 3 en une station de jeu immersive. Il est disponible dans des capacités de 1 To et 2 To à partir de 471,99 euros. Une option sans SSD est également disponible à partir de 306,99 euros.

Tous les produits sont dotés d’options d’éclairage RVB, ce qui fait partie de l’effort de promotion de la marque auprès des joueurs.