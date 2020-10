Les puces de bureau AMD Zen 3 arrivent le 5 novembre à partir de 299 dollars

Les processeurs de bureau « Rocket Lake » de 11e génération d’Intel pourraient arriver au début de l’année prochaine. Mais, les puces concurrentes de AMD arriveront le mois prochain. En effet, AMD a dévoilé quatre nouveaux processeurs de bureau Ryzen 5000, dont les prix varient entre 299 et 799 dollars, et qui promettent des améliorations majeures en matière de performances monocœurs, de performances multithreads et d’efficacité énergétique.

AMD place également la barre très haut, en promettant que le nouveau Ryzen 5900X n’est rien de moins que « le meilleur processeur de jeu au monde ». Les nouvelles puces seront disponibles à partir du 5 novembre à 299 dollars pour le modèle d’entrée de gamme Ryzen 5 5600X.

Les nouvelles puces sont également les premiers processeurs à intégrer la nouvelle architecture Zen 3 de la société.

Voici un aperçu de la gamme à son lancement :

Modèle Coeurs

Threads TDP

(W) BOOST9/Base

(GHz) Total Cache Prix AMD Ryzen™ 9 5950X 16C/32T 105W Jusqu’à 4,9/3.4 GHz 72 Mo 799 $ AMD Ryzen™ 9 5900X 12C/24T 105W Jusqu’à 4,8/3.7 GHz 70 Mo 549 $ AMD Ryzen™ 7 5800X 8C/16T 105W Jusqu’à 4,7/3.8 GHz 36 Mo 449 $ AMD Ryzen™ 5 5600X 6C/12T 65W Jusqu’à 4,6/3,7 GHz 35 Mo 299 $

Les nouvelles puces sont des processeurs de 7 nm avec une nouvelle disposition des cœurs pour une meilleure communication entre eux, une latence mémoire réduite pour les jeux, et une augmentation de 19 % des instructions par horloge ainsi qu’une amélioration de 24 % de l’efficacité énergétique pour une augmentation de 24 % des performances par watt par rapport à la gamme de processeurs de bureau Ryzen 3000.

Jusqu’à récemment, les puces pour les ordinateurs de bureau de AMD étaient les plus performantes dans le domaine des processeurs multicœurs, tandis que les processeurs d’Intel avaient un avantage dans le domaine des processeurs monocœurs. Mais, AMD affirme avoir suffisamment amélioré ses performances en monocœur pour que son processeur Ryzen 9 5900X puisse obtenir un score de 631 points dans un test monocoeur dans Cinebench, alors que le Ryzen 9 5950X peut atteindre un score de 640 points.

Un GPU associé attendu

Bien sûr, un nouveau CPU a besoin d’un nouveau GPU pour l’accompagner, et AMD a également pris le temps de commencer à teaser ses prochaines cartes graphiques Radeon RX 6000 « Big Navi » construites sur son architecture RDNA 2 de nouvelle génération que la société annoncera en détail le 28 octobre. Les nouvelles cartes sont censées être la réponse d’AMD aux GPU RTX 3000 de NVIDIA, et la société promet qu’elle sera également en mesure d’offrir des jeux en 4K de haut niveau, en teasant les benchmarks de plus de 60 images/seconde pour Borderlands 3, Call of Duty : Modern Warfare et Gears 5 à des niveaux ultras.

Cela les placerait en effet en tête des classements. Mais pour l’instant, nous n’avons que la parole d’AMD. Nous n’aurons pas longtemps à attendre les tests indépendants, les puces devant être commercialisées dans moins d’un mois.