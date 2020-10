La montre de sport Polar Vantage V2 est axée sur l’entraînement et la récupération

Bien que l’exercice physique soit une chose que presque tout le monde devrait faire, nous devons nous entraîner avec modération. Si vous faites de l’exercice trop longtemps et trop dur sans récupération suffisante, vous risquez de vous blesser. C’est là qu’intervient la nouvelle Polar Vantage V2 a été dévoilée avec un étonnant design léger de première qualité. Cet appareil a été soumis à des tests de performance avancés et se concentre sur l’entraînement, la récupération et la « vie ». Cette montre connectée fonctionne avec la gamme complète des services Polar ainsi qu’avec les fonctions d’une montre connectée de tous les jours.

Cette montre pèse 52 grammes, soit 21 % de moins que la Polar Vantage V. Elle est dotée d’un boîtier en aluminium et d’une batterie dont la durée de vie devrait atteindre 40 heures (ou 100 heures avec une nouvelle option d’économie d’énergie). La montre fonctionne également avec un système de surveillance du rythme cardiaque au poignet et la technologie Polar Precision Prime.

La montre comprend un nouveau test de performance de course, avec des options de test « Submaximal » et « Maximal ». Ce système fonctionne avec l’estimation de la VO2 maximale, la fréquence cardiaque, la puissance aérobie et la vitesse aérobie. La fréquence cardiaque, la vitesse et les zones de puissance sont incluses dans ce test de performance de course.

Il existe un nouveau test de récupération — Leg Recovery — qui teste « l’état de récupération des muscles de la jambe » et indique à l’utilisateur quand il est prêt pour un entraînement de vitesse ou de force. Ce test est effectué sans aucun équipement spécialisé (à part la montre). Training Load Pro est présent avec cette montre, séparant la charge d’entraînement de l’utilisateur en trois parties : Stress cardio, Stress musculaire, et Perçu (sentiment subjectif).

Sleep Tracking apparaît sur cette montre pour suivre le sommeil léger, profond et REM. Ce système permet à l’utilisateur de comprendre les composantes de qualité de son sommeil. L’utilisateur obtient une ventilation détaillée de la qualité de son sommeil grâce à l’application Polar.

À partir de 500 euros

En utilisant les informations obtenues grâce au suivi du sommeil et à l’entraînement effectué précédemment, la nouvelle montre peut fournir des informations quotidiennes sur votre santé. Les entraînements correspondent à votre récupération, votre niveau de forme physique et votre historique d’entraînement. Cette montre fonctionne également avec Fuelwise et Energy Sources pour s’assurer que l’utilisateur reste hydraté, et qu’il a assez de glucides.

Cette version de la montre comprend des commandes musicales lorsqu’elle est connectée à votre iPhone ou à votre appareil Android. Cela permet de contrôler votre lecteur multimédia principal sur votre appareil. En outre, elle possède un nouveau jeu de cadrans qui affichent différentes informations sur la condition physique.

La Polar Vantage V2 est disponible aujourd’hui sur le site Web de la société au prix de 499,90 euros en noir, vert et gris-citron vert, et 549,90 euros avec le capteur de fréquence cardiaque H10.