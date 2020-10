La charnière du Surface Duo aurait commencé à montrer ses défauts

Le Microsoft Surface Duo, son premier smartphone Android sous son propre nom, est sans doute un bel appareil qui malheureusement doit faire face à une expérience logicielle en dent de scie. Étant donné son appartenance à la famille Surface, son prix (1 400 dollars) très élevé a évidemment agacé certains consommateurs.

Mais alors que les premières critiques ont été très mitigées — certaines idées étant bonnes bien que la mise en œuvre parfois très perfectible, les premiers problèmes physiques du Surface Duo commencent à, eh bien, faire surface — le jeu de mots était facile. En plus d’être extrêmement difficile à réparer, il semble que le smartphone pliable à double écran ne soit pas si résistant que ça après tout.

Lorsque Zack Nelson de JerryRigEverything a soumis le Surface Duo à ses tests habituels, le smartphone a survécu, mais pas avec brio. Le châssis en plastique a craqué, fléchi et plié, mais le système de charnières lui a évité de se casser en deux. Maintenant, il semble que même cette charnière ne soit pas si fiable.

Des rapports ont commencé à être publiés sur Reddit concernant les propriétaires du Surface Duo qui ont eu des problèmes avec la charnière. Au moins, l’un d’entre eux s’est retrouvé avec la charnière supérieure qui ne fonctionnait plus, tandis que d’autres ont observé que le mécanisme solide devait parfois être forcé pour le mettre à plat.

Étant donné l’intégrité structurelle globale du dispositif, ce n’est pas exactement quelque chose que vous voudrez faire régulièrement.

Une réelle problématique pour Microsoft

Comparé à de vrais smartphones pliables comme le Galaxy Z Fold 2 ou le Motorola RAZR, le système de charnière du Surface Duo est assez basique. On pourrait penser que sa simplicité se traduirait par une résistance à toute épreuve, mais il s’avère que ce n’est pas le cas.

Ces rapports font suite à des plaintes concernant le châssis en plastique du Surface Duo autour du port USB-C qui se brise assez facilement. À ce stade, les avantages supposés de l’absence d’un écran flexible plus fragile deviennent pratiquement sans objet, le Surface Duo se brisant de toute façon lentement. Malheureusement, contrairement à ce dont les critiques se sont le plus plaints, ces problèmes ne peuvent pas être résolus par des mises à jour logicielles et nécessiteront une refonte complète, un peu comme le premier Galaxy Fold.