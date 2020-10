Twitter : mise en sourdine les demandes de DM, et fenêtre d’édition d’un retweet

Lorsque vous recevez actuellement une demande de message (DM) sur Twitter, vous pouvez soit bloquer la personne pour qu’elle n’envoie pas de message, soit signaler le message, à l’exception de l’option évidente de supprimer et d’accepter la demande. Afin d’apporter davantage de flexibilité, Twitter travaillerait actuellement à l’ajout d’une option de mise en sourdine pour les demandes de DM.

D’abord détectée par Jane Manchun Wong, la mise en sourdine d’une demande de DM fera passer tous les nouveaux messages de la personne à la fin de votre liste de demandes de messages. De cette façon, vous n’avez pas à vous préoccuper de ses demandes de DM sans les bloquer explicitement. « Les futurs messages de cette personne apparaîtront à la fin de votre liste de demandes de messages », lit-on dans la description de la fonctionnalité.

Bien que le blocage soit la solution idéale si vous ne voulez pas que des étrangers vous envoient de temps en temps des messages, l’option « mute » sera utile pour ceux qui ne veulent pas vraiment bloquer une personne simplement parce qu’elle a envoyé un message.

i guess the creeps aren’t gonna be thrilled of this feature 😌 pic.twitter.com/D3ZuqtqscO

muting DM Requests will place their future messages at the end of message request list

Par ailleurs, Twitter teste également la possibilité d’ouvrir directement l’édition de tweet lorsque vous appuyez sur le bouton « retweet » sur le Web. Toutefois, cela ne signifie pas que les retweets sans texte vont disparaître. Comme le note Wong, vous pouvez retweeter des tweets sans ajouter de texte à l’éditeur de tweet, du moins pour l’instant.

Twitter is working on making the Retweet button open the composer directly, getting rid of the menu

with this prototype, as of now, it’s still possible to retweet by not entering anything in the text area and press the “Retweet” button pic.twitter.com/71BkDct26C

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 7, 2020