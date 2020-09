Google Messages pourrait automatiquement supprimer les OTP après 24 heures

Les mots de passe à usage unique (OTP) sont la méthode d’authentification la plus courante pour les transactions en ligne. Ils sont également utilisés pour assurer la sécurité de nos comptes en ligne, c’est pourquoi nos boîtes de réception sont généralement remplies d’OTP. Pour aider les utilisateurs à se débarrasser de ce problème, Google teste une nouvelle fonctionnalité pour son application Messages.

Si vous n’avez jamais utilisé un OTP auparavant, il s’agit d’un code qu’une application ou un service vous enverra pour vérifier votre identité lorsque vous vous connectez à un nouvel appareil ou que vous devez accéder au service ou lorsque vous effectuez des paiements par carte ou par Internet. La validité du code ne dure que quelques secondes ou minutes et après, il reste dans votre boîte de réception, remplissant ainsi abondamment celle-ci.

L’application Messages de Google a peut-être une interface utilisateur propre, mais il lui manque des fonctionnalités de base de gestion des SMS par rapport aux autres applications SMS sur Android. L’un des aspects sur lesquels l’application Google Messages accuse un retard est la manière dont elle gère les OTP, et l’entreprise travaille à une solution viable pour y remédier.

Comme l’a indiqué XDA Developers, Google Messages prépare une option permettant de supprimer automatiquement les OTP après 24 heures.

La nouvelle approche de Google pour gérer les OTP pourrait être plus pratique qu’il n’y paraît. En général, les OTP sont inutiles une fois qu’ils ont expiré et il n’y a pas de raison majeure de les conserver. En basculant l’option de suppression automatique des OTP, vous devriez, du moins en théorie, obtenir une boîte de réception de SMS plus performante et désencombrée.

Une simple option

Les changements ont été repérés dans le code de l’application Google Messages v6.7.067. La fonctionnalité n’est pas encore disponible au moment où j’écris ces lignes. D’après le rapport, il y aura une option intitulée « Auto-suppression des OTP après 24 h » dans les paramètres de l’application. Comme il s’agira probablement d’un comportement par un choix utilisateur plutôt que par défaut, les utilisateurs auront probablement la possibilité de revenir en arrière s’ils souhaitent conserver leurs OTP.

Malheureusement, nous ne savons pas exactement quand Google prévoit de déployer cette nouvelle fonctionnalité d’auto-suppression des OTP. Cette fonction pourrait améliorer l’expérience des utilisateurs de Google Messages, et on peut donc s’attendre à ce que le géant du logiciel la lance bientôt.

Si vous souhaitez être l’un des premiers utilisateurs à tester cette fonctionnalité, vous devriez envisager de vous inscrire au programme bêta du Play Store de l’application Google Messages.