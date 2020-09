Les spécifications de l’écran du OnePlus 8T confirmées par le PDG Pete Lau

OnePlus a toujours eu recours à des méthodes de marketing moins traditionnelles et moins rigides pour promouvoir ses produits ou ses événements. Il s’agit notamment de confirmer certaines des caractéristiques et des détails d’un nouveau smartphone avant sa sortie. Elle s’en tient toujours à cette stratégie, confirmant l’une des caractéristiques particulières du OnePlus 8T.

OnePlus se prépare à lancer son prochain smartphone phare, le OnePlus 8T ayant annoncé la date de lancement il y a quelques jours. Bien que nous ayons vu beaucoup de rapports et de rumeurs concernant les spécifications du OnePlus 8T, nous avons maintenant la confirmation au moins des spécifications de l’écran du smartphone.

Les spécifications confirmées proviennent d’un communiqué de presse concernant ledit écran. Comme nous l’avons déjà vu et entendu, le OnePlus 8T sera équipé d’un écran de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Selon Lau, les spécifications de l’écran permettront d’obtenir « une expérience d’affichage encore plus fluide » et d’offrir « la meilleure expérience possible à encore plus de personnes ».

Il est à noter que jusqu’à présent, le seul smartphone OnePlus à prendre en charge la fréquence de 120 Hz était le OnePlus 8 Pro. Le OnePlus 8 standard a un écran avec une fréquence de 90 Hz. Cela pourrait laisser entendre que les rumeurs selon lesquelles la société ne lancera pas de modèle OnePlus 8T Pro en même temps que le OnePlus 8T se confirment. Bien que OnePlus n’ait pas mentionné la résolution, je serais surpris si ce n’était pas le même écran Quad HD+.

En outre, Lau a confirmé que le OnePlus 8T utilisera un écran flexible 2,5 D, une autre première pour la société. « Par rapport aux panneaux ordinaires, l’écran flexible 2,5 D offre une meilleure perméabilité à la lumière et peut atteindre une luminosité maximale de 1100 nits », a déclaré Lau. Il a également ajouté que la société a testé et calibré l’écran du OnePlus 8T avec rigueur et a affirmé qu’il offrira la plus grande précision de couleur possible dans toute l’industrie. Lau affirme que OnePlus « a soumis les panneaux au même processus rigoureux de calibrage des couleurs que la série OnePlus 8 et a atteint une différence de couleur juste perceptible (JNCD) d’environ 0,3 ».

Lancement le 14 octobre

Ce nouveau smartphone suscitera sans aucun doute une certaine excitation. Proposé à 699 euros avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, avec une variante à 599 euros pour 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Si c’est effectivement le cas, cela signifierait qu’il sera considérablement moins cher que le OnePlus 8 Pro tout en ayant potentiellement la plupart des mêmes spécifications.

Le lancement du OnePlus 8T est prévu pour le 14 octobre, nous pourrons donc tout savoir sur le smartphone à ce moment-là, y compris s’il n’y a pas réellement de OnePlus 8T Pro sur scène.