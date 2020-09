Test du disque dur externe Storeva Arrow Type C de 1 To

Pour la personne qui accumule énormément de données numériques, un bon disque dur externe peut être un ami réel et fidèle. À cette fin, le Arrow Type C de 1 To de Storeva n’a peut-être pas la plus grande capacité de stockage ou n’est peut-être pas le disque le plus abordable du marché, mais c’est un disque USB-C qui est rapide et attrayant.

Vous connaissez certainement les nouveaux MacBook ou MacBook Pro qui ont que deux ports USB-C comme option de connexion ? Eh bien, le disque externe Arrow Type C de Storeva a été conçu pour des ordinateurs comme ceux-là. Exit les PC plus anciens puisqu’il n’y a pas un unique câble USB-C et pas de câble USB-C vers USB-A.

Prêt à l’emploi, le Storeva Arrow Type C pourrait rapidement être le vôtre.

Dans la boîte :

Storeva Arrow Type C 1 To Gris sidéral

Câble USB-C vers USB-C

Kit de visserie

Tournevis

Housse de transport

Manuel

Storeva Arrow Type C: conception et caractéristiques

Dans tous les cas, lorsque l’on est à la recherche d’un disque externe, la première chose que l’on souhaite avant tout est le fait d’être aisément transportable. Et, c’est ce que l’on peut légitimement dire de ce Arrow Type C. Le disque est fait d’un boîtier en aluminium assez mince et biseauté, et disponible en trois coloris analogues à ceux qu’Apple utilise pour ses Mac : argent, or, gris sidéral. Le modèle que vous verrez dans les photos ci-dessous est le modèle gris sidéral.

Le côté supérieur comporte également le logo « Storeva », et des contours biseautés qui ne sont pas sans rappeler ceux de l’iPhone et des coloris adaptés à ceux du MacBook de 12 pouces d’Apple.

Mesurant 122 x 75 x 9 mm, le Arrow Type C va donc pouvoir être transporté assez facilement. Il pèse 66 g, et s’avère extrêmement léger. Chaque détail de ce disque a été astucieusement pensé. En effet, il offre une dissipation thermique passive qui garantit un silence absolu.

Dès la sortie de la boîte, le Arrow Type C est formaté en Mac OS étendu (journalisé), ce qui signifie que vous pouvez simplement le brancher sur n’importe quel ordinateur Apple exécutant macOS 10.6 ou une version ultérieure. Les utilisateurs de PC n’auront pas cette chance, mais le disque peut être facilement reformaté pour NTFS et est compatible avec Windows 7, 8 et 10.

Le disque est couvert par une garantie de 1 an de pièces et main d’ouvre par un retour atelier.

Storeva Arrow Type C: performances

À l’intérieur du Arrow Type C, il y a un disque dur qui tourne à 5 400 tr/min, ce qui en deçà de ce que l’on retrouve dans d’autres disques externes – 7 200 tr/min. Évidemment, il ne va pas surpasser un disque SSD. Sur le test de vitesse du disque et fonctionnant sur une connexion USB-C, le Arrow Type C a enregistré un respectable score de 132,9 Mb/s en écriture et 132,2 Mb/s en lecture.

Dans le test de transfert de fichiers sur mon MacBook Pro, le Arrow Type C a copié un fichier de 1,22 Go en 11 secondes en USB-C. Autrement dit, le disque pourra être idéal pour la sauvegarde de fichiers journalière — avec Time Machine d’Apple par exemple, ou le transfert de fichiers volumineux.

Concernant son prix, le Arrow Type C est vendu au prix de 83,90 euros, ce qui reste assez abordable pour un tel périphérique. Évidemment, avec l’actuelle course aux gigaoctets et aux téraoctets, les concurrents essaient de se démarquer en matière de design et de performances. Tout dépend de ce que vous recherchez.

Storeva Arrow Type C: verdict

Rapide, attrayant et à l’épreuve du temps grâce à la compatibilité USB-C, vous pourriez trouver bien pire que le Arrow Type C de Storeva, surtout si vous recherchez un disque qui va de pair avec votre MacBook.

Tous les amoureux du stockage et de la mobilité apprécieront ce dernier !