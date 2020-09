Google Duo vous permet de partager votre écran Android lors d’appels vidéo

La dernière mise à jour de Google pour son application d’appel sur Internet, Duo, vous permet de partager l’écran de votre smartphone lors d’appels vidéo. Cette fonctionnalité est pour l’instant réservée aux utilisateurs d’Android et limitée aux conversations en tête-à-tête. Soit dit en passant, en 2018, Google avait déployé une fonctionnalité analogue pour Duo, mais elle a été mystérieusement supprimée au bout de trois mois.

Deux ans plus tard, nous sommes confrontés à une pandémie et les gens accueillent favorablement toute l’« aide » qu’ils peuvent obtenir en matière d’applications de communication, d’applications médiatiques et de toutes sortes d’applications. C’est pourquoi Google a annoncé sur Twitter que les utilisateurs peuvent à nouveau utiliser le partage d’écran sur l’application.

Lorsque vous activez le partage d’écran lors d’un appel, tout ce que vous faites sur votre smartphone Android sera visible par votre interlocuteur. Cela peut s’avérer utile dans plusieurs situations. Si Google en fait principalement la publicité pour montrer les photos et les vidéos de la bibliothèque de votre téléphone, vous pouvez également profiter de cet outil pour l’assistance technique à distance. Par exemple, si votre parent n’arrive pas à comprendre une nouvelle technologie, vous pouvez lui demander de partager son écran et le guider dans le processus.

La fonction de partage d’écran de Google Duo est assez simple et, une fois que vous avez choisi de diffuser votre écran, l’application minimise le flux de la caméra du destinataire dans une petite fenêtre située dans le coin inférieur gauche et cache la vôtre pour lui faire de la place.

L’ajout du partage d’écran de Google Duo arrive quelques mois après que Facebook ait ajouté une fonctionnalité analogue à Messenger. Cependant, l’option de partage d’écran de Facebook Messenger a été déployée à la fois pour les utilisateurs d’Android et d’iOS.

D’autres concurrents comme Skype de Microsoft proposent le partage d’écran sur leurs applications mobiles depuis longtemps.

Google Meet également amélioré

En attendant, Google a également lancé une série de nouvelles mises à jour pour Meet. Le service de vidéoconférence peut désormais automatiquement flouter votre arrière-plan lors des appels et afficher jusqu’à 49 personnes à la fois grâce à la disposition en mosaïque.

Google a activement ajouté des fonctionnalités à Duo, car de plus en plus de personnes comptent sur les applications de vidéoconférence pour rester en contact. Mais sa stratégie est restée floue et des rumeurs suggèrent que l’entreprise prévoit de la remplacer par Meet.