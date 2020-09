Evernote envisage une nouvelle refonte et commence sur iOS

La prise de notes était autrefois la méthode par défaut : le moyen le plus rapide et le plus simple de suivre les pensées sur tous les appareils. Sa chute a été lente puis soudaine, mais une sorte de reprise pourrait se profiler à l’horizon. Autrefois le nom familier en matière de productivité, Evernote a lentement chuté de son piédestal ces dernières années. Elle a promis de changer les choses, mais, comme elle l’admet, cela a pris beaucoup plus de temps qu’elle ne le pensait. Pour la première fois depuis longtemps, Evernote lance ce qui est pratiquement une refonte de l’une de ses applications, à commencer par iOS.

Ce n’est pas que Evernote soit fondamentalement inutilisable, du moins pas dans son concept. Sa chute a été causée par son incapacité à changer, à améliorer et à s’adapter aux besoins de ses utilisateurs, surtout lorsque ses concurrents ont commencé à accumuler des fonctionnalités que la plateforme aurait dû avoir depuis longtemps. Cette situation, ainsi que la lenteur et la disparité entre ses différentes applications ont fini par devenir un point sensible dans l’expérience globale de Evernote.

Sa nouvelle application iOS, la version 10.0, est la première manifestation des changements promis. Elle est décrite comme une refonte complète, à la fois sur le backend et le frontend. L’interface est plus propre et plus réactive, les recherches sont plus rapides, et la synchronisation du backend est également promise à être plus rapide et plus fiable.

Plus important encore, Evernote indique que l’application est basée sur une nouvelle base de code qui devrait, du moins en théorie, faciliter la mise à jour de l’application dans le futur. Cela sera certainement essentiel lorsque le moment sera venu pour Evernote d’ajouter de nouvelles fonctionnalités.

Malgré toute l’agitation autour de cette nouvelle version, c’est toujours à peu près le même Evernote en termes de fonctionnalités disponibles, juste amélioré pour vous permettre de faire les choses plus rapidement.

Alors les nouveautés ?

Il y a maintenant des suggestions de recherche en temps réel, des moyens plus faciles d’organiser les balises, une nouvelle barre d’outils de formatage qui suggère vos options les plus utilisées, un meilleur contrôle des listes de contrôle, de nouvelles options pour les en-têtes et les tableaux afin de structurer vos notes, et un bouton d’insertion multi-fonctionnel pour ajouter du multimédia avec moins de taps.

Il manque encore beaucoup de choses. L’entreprise a pris de nombreuses décisions impopulaires, comme l’augmentation des prix et la suppression de fonctionnalités gratuites, ainsi que l’introduction temporaire d’une politique de confidentialité qui indiquait aux utilisateurs « vous ne pouvez pas empêcher les employés de regarder votre contenu ». Espérons que Evernote ne devienne pas une simple note de bas de page dans l’histoire.