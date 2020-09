Microsoft double le prix de l’abonnement au Xbox Game Pass à partir du 17 septembre

Après une série d’annonces importante concernant son activité de jeux, Microsoft a annoncé plus tôt dans la semaine que le prix de son Xbox Game Pass pour PC par abonnement augmentera à partir de la semaine prochaine.

Selon un tweet qui a été mis en ligne, le prix du Xbox Game Pass pour PC doublera dans le monde entier à partir du 17 septembre. Par exemple, en France, les joueurs devront payer 9,99 euros pour un abonnement mensuel au Xbox Game Pass.

Bien que Microsoft ait annoncé que les nouveaux prix seront disponibles à partir du 17 septembre, les clients actuels seront autorisés à payer le même tarif tout au long du prochain cycle de facturation. Cela signifie que si vous êtes déjà abonné au Xbox Game Pass, vous ne verrez pas la hausse des prix avant octobre.

Gardez à l’esprit que le Xbox Game Pass Ultimate n’est pas concerné par le nouveau changement de prix, ce qui le rend encore plus attrayant après l’annonce. Le Xbox Game Pass Ultimate ne coûte que 12,99 euros par mois, donc si vous prévoyez d’acheter la nouvelle console Xbox Series X/S de Microsoft, c’est le service auquel vous voulez absolument vous abonner.

En plus de doubler le prix du service, Microsoft a révélé que le Xbox Game Pass sortira de la bêta le 17 septembre et sera mis à la disposition du grand public. Nous nous attendons à ce que les applications Windows abandonnent la mention bêta la semaine prochaine, bien que l’on préfère une application plus rapide et plus fiable, quelle que soit la mention « bêta ».

We’re retiring the introductory price on the 17th, but if you’re already a member, you’ll pay the same rate through the next billing cycle. look out for a notification on the 17th to get more details

—Xbox Game Pass For PC (@XboxGamePassPC) September 9, 2020