La prise de bec entre Apple et Epic Games a pris une autre tournure ce jeudi, ce qui montre une fois de plus que la querelle a encore du chemin à faire. En effet, le va-et-vient entre Epic Games et Apple a rapidement tourné au vinaigre et, comme toujours, ce sont les utilisateurs et les développeurs qui en souffrent le plus.

Il y a quelques jours, Epic a informé les joueurs qu’Apple était sur le point de mettre fin à l’utilisation de la fonction « Connexion avec Apple » qui permet aux joueurs d’accéder à leur compte Epic sur iOS pour jouer à Fortnite et à d’autres jeux. Pour éviter tout problème, elle a indiqué aux joueurs de s’assurer que l’e-mail et le mot de passe associés à leur compte Epic étaient à jour, le blocage devant entrer en vigueur ce vendredi 11 septembre.

Mais jeudi, la société de jeux a publié une mise à jour, indiquant qu’Apple avait décidé de fournir « une extension indéfinie » pour la procédure de connexion, tout en conseillant aux joueurs de préparer leur compte pour sa suppression, qui pourrait avoir lieu à tout moment.

La mise à jour est importante, car les comptes Epic ne fournissent pas seulement la passerelle pour jouer à ses jeux sur les appareils iOS, mais ils permettent également de se connecter au Epic Games Store et au portail des développeurs d’Epic, entre autres avantages.

UPDATE: Apple previously stated they would terminate “Sign In with Apple” support for Epic Games accounts after Sept 11, 2020, but today provided an indefinite extension. We still recommend you prepare your accounts now for “Sign In with Apple” removal. https://t.co/hUDCKcajGo

— Epic Games Store (@EpicGames) September 10, 2020