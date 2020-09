Le Surface Neo est toujours prévu, et Microsoft prévoit d’autres tailles d’écran

Le Surface Duo vient d’être mis en vente et s’est immédiatement trouvé en rupture de stock pendant un bref instant. Cependant, le smartphone Android n’était pas le seul appareil à double écran que Microsoft avait prévu de lancer cette année, mais il sera le seul à voir le jour. À la grande déception des fans, le Surface Neo basé sur Windows a été mis en attente, certains mentionnant même indéfiniment. Panos Panay de Microsoft rétablit maintenant la vérité sur le fait que l’appareil n’est que retardé et tease même du fait que d’autres sont peut-être en préparation.

Le Surface Duo et le Surface Neo étaient censés être la paire parfaite pour présenter l’expérience ultime de Microsoft. Bien qu’il s’agisse d’un smartphone Android, le Surface Duo est principalement axé sur les applications et les services de Microsoft et les dernières mises à jour de Windows 10 Your Phone rendent la connexion avec les applications Android encore plus transparente.

Dans une interview accordée à The Verge, Panos Panay, chef de produit chez Microsoft, a réitéré cette vision d’un partenariat étroit entre les deux appareils. Il affirme que le Surface Neo est retardé, mettant fin aux spéculations sur l’annulation silencieuse du produit. La raison, comme toujours, est de trouver le bon moment pour lancer un appareil, bien que des sources internes suggèrent que le support de Windows 10X pour les doubles écrans est loin d’être prêt.

La précédente déclaration de Microsoft était qu’elle voulait se concentrer sur Windows 10X pour les écrans simples en raison de la situation mondiale avec la pandémie liée au COVID-19.

Pourtant, Microsoft, du moins selon Panay, croit en l’architecture à double écran et veut vous convaincre.

Des appareils de toutes tailles

Cela implique le lancement d’un plus grand nombre d’appareils de ce type avec des écrans de différentes tailles, ce qui figure déjà dans la feuille de route de l’entreprise. Selon le dirigeant, la stratégie de Microsoft consiste à installer Windows sur des appareils plus grands et Android sur des facteurs de forme plus petits.

Cependant, Microsoft pourrait avoir besoin d’accélérer les choses s’il veut que ces appareils à double écran restent pertinents. Bien que les smartphones et les ordinateurs portables pliables aient encore quelques innovations à aplanir, au sens figuré et au sens propre, ils évoluent plus vite que Microsoft ne peut sortir ses appareils.