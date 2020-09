La production de masse de l’iPhone 12 commence ce mois-ci, les AirTags déjà produits

On pourrait penser que la pandémie liée au COVID-19 aurait un impact majeur sur la production de la gamme iPhone 2020 d’Apple, mais un nouveau rapport publié hier indique qu’au moins un modèle d’iPhone pourrait entrer en production de masse dans le courant du mois. Bien que la production en série de ces iPhone soit un peu retardée, il semble que la situation ne soit pas aussi mauvaise qu’elle aurait pu l’être.

Le lancement de l’iPhone de cette année devrait être retardé. En fait, Apple a elle-même confirmé que l’iPhone 12 sera lancé quelques semaines plus tard que d’habitude. Un nouveau rapport du Nikkei nous éclaire sur ce qui se passe en coulisses pour le futur iPhone 12.

Selon ce rapport de Nikkei Asian Review, la production en série de l’iPhone 12 commencera plus tard dans le mois. Le début de la production de masse a donc un mois de retard sur le calendrier habituel d’Apple, qui commence généralement la production de masse sur les iPhone en août avant de les lancer en septembre. Au moins un des quatre modèles de l’iPhone 12 sera produit en septembre, mais c’est toujours un mois plus tard que d’habitude.

Parallèlement à ces rapports, Nikkei a également déclaré que les AirTags d’Apple, dont on parle beaucoup, sont déjà au stade de la production de masse. Selon les rumeurs, les AirTags fonctionnent beaucoup comme les trackers de Tile, permettant aux utilisateurs de suivre l’emplacement des smartphones, des clés ou de tout autre objet auquel le AirTag est attaché.

Selon Nikkei, le premier iPhone à entrer en production de masse est l’iPhone 12 non Pro de 6,1 pouces. C’est logique pour Apple, car il s’agira de la mise à niveau de l’iPhone 11, qui était l’iPhone le plus vendu de la société grâce à son prix de lancement de 699 dollars. Les autres iPhone verront leur production s’accélérer en octobre, ce qui explique sans doute le retard du calendrier de lancement de l’iPhone 12.

Des smartphones très attendus

Apple devrait lancer quatre nouveaux iPhone cette année. Il y aura deux iPhone 12 « standard », une variante de 5,4 pouces et une autre de 6,1 pouces. Il y aura également un iPhone 12 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces, qui est le plus gros iPhone qu’Apple ait jamais fabriqué. Tous les modèles d’iPhone 12 devraient être compatibles 5G, mais les rapports indiquent que seuls les modèles d’iPhone 12 Pro Max les plus haut de gamme prendront en charge la 5G mmWave. Le reste de la gamme utilisera plutôt des ondes 5G sub-6 GHz.

Les sources de Nikkei indiquent également que si Apple visait initialement une production de 80 millions d’iPhone pour le reste de l’année 2020, il est plus probable qu’elle ne pourra en produire que 73 à 74 millions avant la fin de l’année. Tout bien considéré, il ne s’agit pas d’une baisse très importante, surtout en cas de pandémie mondiale.