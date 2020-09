La nouvelle génération d’iPhone 12 d’Apple est prête à voir le jour, et cette fois, la société prévoit de dévoiler pas moins de quatre modèles différents. À l’origine, la rumeur voulait qu’un seul de ces quatre iPhone soit compatible avec la 5G, mais plus tard, on a découvert qu’Apple prévoyait en fait d’apporter de telles capacités à chacun des modèles de la gamme 2020.

Et maintenant que nous ne sommes littéralement plus qu’à quelques semaines du moment où Apple va dévoiler les nouveaux iPhone, un nouveau rapport indique que la configuration haut de gamme sera effectivement dotée d’une fonction exclusive.

Il s’agit de la prise en charge des ondes millimétriques 5G, une fonction qui permettrait d’obtenir des vitesses encore plus élevées. Selon Fast Company, seul l’iPhone 12 Pro Max haut de gamme sera équipé de la 5G mmWave, et ces fonctionnalités seront réservées aux clients des États-Unis, de la Corée et du Japon.

Tous les autres obtiendront le mode Sub-6 GHz, inférieures à 6 GHz, selon le rapport, qui est encore bon, mais pas aussi avancé que la mise à niveau prévue pour le Pro Max.

La gamme d’iPhone 2020 d’Apple comprendra quatre modèles différents, le plus petit étant une toute nouvelle configuration de 5,4 pouces. Il y aura deux versions de l’iPhone 6,1 pouces, dont l’une succédera à l’iPhone 11, tandis que l’autre sera une version améliorée de l’iPhone 11 Pro.

Lancement public en octobre

Il est intéressant de noter que la rumeur veut que l’iPhone 12 Pro Max soit équipé d’un écran de 6,9 pouces, mais le rapport d’aujourd’hui indique qu’il sera doté d’un écran de 6,5 pouces.

Le lancement des nouveaux iPhone 12 est prévu pour octobre, tandis que les ventes devraient démarrer en novembre. C’est plus tard que le calendrier de sortie habituel d’Apple, mais les plans ont changé en raison des difficultés de production engendrées par la crise sanitaire mondiale.