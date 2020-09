Apple pourrait lancer aujourd’hui l’Apple Watch Series 6 et un nouvel iPad

Lancer de nouveaux produits devant un public en direct est évidemment pratiquement impossible en ce moment, et Apple ne semble pas vouloir passer à un événement numérique pour tous ses nouveaux appareils.

Ainsi, alors que la gamme d’iPhone 2020, alias iPhone 12, devrait être repoussée d’environ un mois, il n’en sera pas de même pour son Apple Watch Series 6 et la nouvelle génération d’iPad prévue pour l’automne.

Plus précisément, la source Jon Prosser affirme dans un tweet qu’Apple va sortir les nouveaux modèles Apple Watch et iPad ce mardi, et que tout cela se fera par le biais d’un communiqué de presse.

En d’autres termes, Apple ne fera pas grand cas de ces appareils. La seule annonce sera donc en fait un communiqué de presse détaillé publié sur le site officiel apple.com.

Il est fort probable que le programme de précommande de ces nouveaux modèles démarrera vendredi, tandis que la livraison commencera une semaine plus tard. C’est le traditionnel calendrier qu’Apple a déjà utilisé auparavant et n’est possible que si l’entreprise annonce effectivement les nouveaux modèles ce mardi.

Apple press release is currently scheduled for Tuesday (September 8) at 9:00 am EST—though, I should note that it’s not locked in until the press has been briefed, day of.

I’ll tweet early that morning to update you if it changes.

