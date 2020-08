Google Photos teste une nouvelle interface utilisateur plus simple

L’éditeur de médias est sans doute l’aspect le plus sous-estimé de Google Photos. L’éditeur de Google Photos vous permet d’appliquer des filtres, d’ajuster la lumière, la couleur et peut même stabiliser les vidéos. Afin de simplifier l’interface utilisateur, Google travaille actuellement à la refonte de l’éditeur de photos.

Les changements ont été repérés par Jane Manchun Wong. Cependant, certains utilisateurs signalent que cette fonctionnalité est déjà présente sur leurs appareils. Un utilisateur de Twitter affirme avoir la fonction sur un Pixel 3 XL depuis la semaine dernière. Personnellement, je ne la retrouve pas sur ma version de l’application.

Google Photos is working on a new editor UI pic.twitter.com/GAK4NQCsIB —Jane Manchun Wong (@wongmjane) August 25, 2020

Dans la nouvelle version de l’éditeur de Google Photos, les boutons sont davantage mis en valeur. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, le nouveau design rend l’interface plus conviviale et constitue certainement une amélioration par rapport au design actuel des curseurs. Les commandes sont beaucoup plus faciles à comprendre et à utiliser. Au cas où vous vous poseriez la question, voici à quoi ressemble l’interface utilisateur de l’éditeur actuel.

En fin de compte, le fait de proposer des outils plus faciles à utiliser encouragera Google Photos à modifier ses photos directement dans l’application. Les utilisateurs peuvent enregistrer une copie de la photo qu’ils modifient afin que l’original reste intact.

Si vous préférez utiliser des applications d’édition de photos complètes comme Snapseed, Google Photos vous permet d’exporter facilement l’image vers d’autres applications grâce à la section « Plus ». Notez que cette fonctionnalité est également disponible dans l’ancienne interface utilisateur sous la rubrique « extensions ». Google a regroupé l’outil Extensions et Identification dans la section « Plus » de la nouvelle interface utilisateur.

Un déploiement progressif

Google semble avoir partiellement déployé le nouvel éditeur à un nombre limité d’utilisateurs. On peut s’attendre à ce que le géant du logiciel lance largement la fonctionnalité dans les prochaines semaines. Dans l’ensemble, la nouvelle interface utilisateur est plus propre, plus fluide et plus moderne. Elle semble bien pensée, car Google vient d’ajouter des onglets à l’ancienne interface depuis plusieurs années.

En attendant, faites-nous savoir si vous disposez de la nouvelle interface utilisateur dans les commentaires.