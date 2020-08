La gamme Razer Productivity est élégante, subtile et légèrement ergonomique

Razer, la société qui fabrique certains des meilleurs périphériques de jeu que vous pouvez acheter, propose une nouvelle gamme d’appareils. Mais cette fois, au lieu d’opter pour un schéma noir et vert éclatant, la suite Razer Productivity a un look subtil et raffiné, et comprend quelques éléments ergonomiques.

La première de la liste est la souris Razer Pro Click, que la société a conçue en partenariat avec Humanscale. Humanscale est spécialisée dans les conceptions ergonomiques, il est donc logique de travailler ensemble pour ce projet.

La souris Razer Pro Click est une souris rechargeable avec une disposition légèrement ergonomique. Elle a une ressemblance frappante avec la Logitech MX Master 3, ce qui devrait rendre la période d’ajustement plus courte qu’une souris verticale.

Elle s’appuie sur le port micro SD au lieu de l’USB-C pour se recharger, et dispose du capteur optique avancé 5G de Razer et de huit boutons programmables. Vous pouvez vous connecter soit avec le dongle inclus, soit avec le Bluetooth, selon vos besoins. Le dongle se range dans le bas de la souris lorsque vous ne l’utilisez pas. La Razer Pro Click coûte 109,99 euros, ce qui est un prix moyen pour une souris ergonomique.

Le tapis parfait pour la souris

Une bonne souris nécessite un bon tapis de souris, car seuls les monstres utilisent une souris sans tapis. Heureusement, Razer a quelque chose pour vous avec le Razer Pro Glide. Le tapis de souris a un style qui correspond au reste de la suite Productivity et mesure 360 x 275 x 3 mm. Il a un support antidérapant et une surface en tissu microfibre texturé.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un simple tapis de souris, et heureusement, son prix est tout simplement de 11,99 euros.

Le clavier idéal

Le Razer Pro Type, le dernier clavier de Razer, complète la suite. La société affirme qu’il s’agit d’un clavier ergonomique, mais il est difficile de voir comment, car il ressemble à un clavier standard. Il est doté d’un revêtement doux au toucher sur les touches, ce qui devrait être un peu plus facile pour vos doigts.

Comme la Razer Pro Click, vous pouvez connecter jusqu’à quatre appareils depuis une clé électronique incluse ou en Bluetooth. Son profil de couleur est analogue à celui du reste de la suite Productivity, mais il monte d’un cran grâce à un subtil rétro-éclairage blanc à l’aide de LED.

C’est toujours un clavier Razer, donc vous obtenez des interrupteurs mécaniques orange et des touches programmables. Comme la souris de la gamme, le Razer Pro Click est rechargeable et, mieux encore, il utilise l’USB-C. Le Razer Pro Click coûte 149,99 euros.

La suite entière est un changement bienvenu pour Razer, avec ses couleurs discrètes et son ergonomie. Vous pouvez commander les appareils dès maintenant sur le site de Razer.