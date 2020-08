Les nouveaux SSD portables de Western Digital sont plus rapides

Western Digital est depuis longtemps un pilier sur le marché des disques durs portables avec sa populaire gamme My Passport, mais elle a récemment commencé à se concentrer sur les disques SSD. La société lance maintenant sa gamme My Passport SSD de seconde génération, qui offre des vitesses encore plus élevées que la gamme originale. Le My Passport SSD de WD utilise des disques NVMe, qui promettent de solides vitesses de lecture et d’écriture dans un disque externe dont l’encombrement est inférieur à celui des précédents modèles.

« Le nouveau My Passport SSD de WD offre la vitesse, la fiabilité et les fonctionnalités attendues par les consommateurs », déclare Susan Park, Vice-President Consumer Solution chez Western Digital. « C’est une nouvelle solution puissante et innovante pour les créateurs de contenus et tous ceux qui ont besoin de transférer des données rapidement et en toute sécurité. Avec son design aux coins arrondis, sa façade ondulée et ses bords souples, il procure une prise en main aisée et une facilité de transport qui caractérisent la gamme de produits primée My Passport de WD ».

Les nouveaux My Passport SSD empruntent la conception générale des modèles actuels, mais remplacent les coins anguleux par un design plus arrondi pour distinguer les deux gammes. L’idée est que la gamme de disques durs — avec ses plus grandes capacités allant jusqu’à 5 To sur un seul appareil — servira les clients à la recherche de stockage pur, tandis que les nouveaux SSD offriront une meilleure vitesse et une meilleure résistance.

La vitesse est ici le maître mot : le nouveau disque My Passport SSD prend en charge la norme USB-C 3.2 Gen-2, et promet des vitesses de lecture allant jusqu’à 1 050 Mo/s et d’écriture jusqu’à 1 000 Mo/s (soit environ deux fois plus vite que le My Passport SSD de 2018). Les nouveaux disques offrent également une garantie de cinq ans et seront disponibles en gris, rouge, bleu et or.

Moins de 160 euros

Le disque est compatible avec les machines fonctionnant sous Windows 10, Windows 8.1 et macOS Catalina, Mojave ou High Sierra. Le disque est également doté d’un chiffrement matériel AES 256 bits protégé par un mot de passe afin de protéger vos données en cas de disparition du lecteur. Et, il offre résistance aux chocs, aux vibrations, et aux chutes jusqu’à 1,98 m.

Pour commencer, Western Digital lancera dès aujourd’hui une option de 500 Go pour 158,99 euros et un modèle de 1 To pour 250,99 euros (tous deux en gris), bien que d’autres couleurs et un disque de 2 To de plus grande capacité soient prévus pour la fin de l’année.