Chrome 86 va arrêter le remplissage automatique des zones de texte non sécurisées

Chrome 86 va arrêter le remplissage automatique des zones de texte non sécurisées

Vous voyez cette petite icône « cadenas fermé » dans votre navigateur Web, juste à côté de l’URL ? Cela signifie que vous naviguez en HTTPS, chiffrant votre trafic afin que des tiers ne puissent pas espionner la plupart des informations que vous envoyez. Mais les sites Web HTTPS à l’aspect sécurisé peuvent encore héberger des formulaires HTTP non sécurisés pour que vous puissiez y saisir vos mots de passe et autres données personnelles. Google prévoit de faire quelque chose à ce sujet.

En effet, Chrome va bientôt essayer de vous protéger contre la saisie d’informations dans des zones de texte non sécurisées sur des sites Web. Selon un nouvel article publié sur le blog Chromium, ce changement sera mis en œuvre à partir de Chrome 86. Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, Chrome avertira les utilisateurs lorsqu’ils tenteront de remplir des formulaires sur des pages soumises de manière non sécurisée.

L’entreprise a défini un processus d’avertissement en trois étapes pour garantir la sécurité des utilisateurs avec de tels champs de texte et formulaires. En gros, Chrome prendra les mesures suivantes pour s’assurer que vous n’envoyez pas accidentellement vos informations de manière non sécurisée :

le remplissage automatique sera désactivé pour les champs de texte non sécurisés

si vous essayez de remplir un formulaire non sécurisé, vous verrez un avertissement vous informant que le formulaire n’est pas sécurisé

lorsque vous soumettez un tel formulaire, Chrome affichera un avertissement pleine page pour vous avertir du risque

D’ailleurs, vous pourrez toujours soumettre le formulaire si vous le souhaitez. Ainsi, si vous êtes sur un site Web auquel vous faites confiance, ou si vous testez simplement votre propre site Web sur Chrome, vous pouvez continuer à envoyer votre formulaire sans aucun problème.

Réduire les menaces

Toutefois, Chrome espère que la nouvelle fonction de sécurité rendra les menaces plus transparentes pour les utilisateurs. Il est évident que l’envoi de vos données par des protocoles non sécurisés signifie qu’un mauvais acteur peut potentiellement les visualiser, voire les modifier en cours de route. Ce n’est jamais une bonne idée d’envoyer des informations personnelles depuis un formulaire ou un champ de texte non sécurisé.

La nouvelle fonctionnalité sera mise en service avec Chrome 86, il reste donc un peu de temps avant que Chrome ne commence à vous avertir de telles menaces. Cependant, même maintenant, Chrome essaie un peu. Lorsque vous êtes sur un site Web qui utilise des formulaires non sécurisés, Chrome supprime l’icône de verrouillage de la barre d’adresse. Elle n’est pas aussi visible que les avertissements à venir dans Chrome 86. Cependant, vous devez toujours faire attention à l’icône du cadenas pour vous assurer que le site Web sur lequel vous vous trouvez est sécurisé et utilise le protocole HTTPS.