Suite au COVID-19, Google ajoute de nouvelles fonctionnalités à Google Classroom et Meet

Suite au COVID-19, Google ajoute de nouvelles fonctionnalités à Google Classroom et Meet

À la suite de la pandémie de coronavirus, plusieurs écoles et collèges du monde entier sont passés à des cours en ligne. Pour faciliter cette transition, Google Meet et Classroom bénéficient de quelques nouvelles fonctionnalités qui permettront d’améliorer l’expérience des étudiants et des enseignants lors des cours en ligne.

Tout d’abord, Google Classroom obtient le soutien de 10 langues indiennes, dont le bengali, le télougou, le marathi, le tamoul et l’ourdou. Avec cet ajout, Google Classroom prend en charge un total de 54 langues.

Étant donné que plusieurs utilisateurs sont nouveaux sur Google Classroom, Google facilite la gestion des tâches des étudiants et des enseignants grâce à un widget. Les étudiants verront un widget « à faire », tandis que les enseignants auront un widget « à revoir ». Il contiendra des tâches classées par date dans les sections « Assigné », « Manquant » et « Fait ».

De plus, Google facilite le partage de liens sur Classroom. Outre le bouton « Copier le lien », il existe un bouton « Partager » pour partager le lien d’invitation sur des applications comme WhatsApp ou Telegram.

Le géant de Mountain View enrichit les rapports d’originalité avec cette mise à jour. Au cas où vous ne le sauriez pas, le rapport d’originalité vérifie l’absence de plagiat. Le nombre de rapports d’originalité par classe a été augmenté de trois à cinq. Les enseignants ont également la possibilité d’imprimer, de sauvegarder et de télécharger des rapports pour les partager avec les élèves et les parents.

Parmi les autres fonctionnalités de Classroom, citons les mesures de l’engagement des étudiants, une intégration plus poussée avec d’autres outils, des améliorations de la connectivité hors ligne et l’intégration de fonctions d’administration pour aider à résoudre les problèmes de Classroom.

Présentation des fonctionnalités de Google Meet

Avec les fonctionnalités de Google Meet, le géant du logiciel apporte de nouveaux contrôles d’administration aux modérateurs de réunions. Vous trouverez ci-dessous les nouvelles fonctionnalités d’administration de Google Meet qui arriveront en septembre :

Interdire aux participants de se joindre aux réunions après avoir été éjectés ou après s’être vu refuser l’entrée deux fois

Fin des réunions pour tous les participants lorsque la classe est terminée

Gérer facilement les demandes d’adhésion en les acceptant ou en les rejetant en bloc

Désactiver le chat de réunion et définir des restrictions sur les personnes pouvant être présentes lors d’une réunion

Verrouiller les réunions jusqu’à l’arrivée du modérateur

En ce qui concerne les autres améliorations visuelles, Google Meet bénéficiera d’un support de grille 7×7 qui vous permettra de voir jusqu’à 49 étudiants en même temps. Un tableau blanc collaboratif est également prévu pour Meet en septembre prochain. En octobre, Google Meet bénéficiera de fonds flous et d’arrière-plans personnalisés. Il est à noter que les administrateurs peuvent désactiver les arrière-plans personnalisés si nécessaire. Pour les clients G Suite Enterprise for Education, Google Meet disposera également d’une fonction de suivi des présences et de salles de réunion.

D’autres fonctionnalités seront bientôt disponibles sur Google Meet dans le courant de l’année pour les membres G Suite Enterprise for Education, comme la possibilité pour les étudiants de poser des questions et les options de questions-réponses ainsi que les sondages.