Dell lance le Latitude 7410 Chromebook Enterprise à 939 euros

Dell a lancé son ordinateur portable professionnel haut de gamme de 14 pouces ou 2-en-1 : le Latitude 7410 Chromebook Enterprise. Comme son nom l’indique, ce portable est destiné aux cas d’utilisation professionnelle.

Selon Dell, le Latitude 7410 est le tout premier appareil Chromebook Enterprise à être équipé d’un écran 4K. Il intègre une technologie de faible lumière bleue pour offrir aux utilisateurs une meilleure lisibilité et un meilleur confort visuel. Le Latitude 7410 Chromebook Enterprise est disponible en fibre de carbone et en aluminium. Le modèle en fibre de carbone pèse 1,3 kg, tandis que le modèle 2-en-1 en aluminium pèse 1,63 kg.

Sous le capot, pour la machine la plus puissante, vous obtenez un processeur Intel Core i7 de 10e génération. Il peut être associé à une mémoire vive (RAM) de 16 Go et à un disque dur SSD PCIe de 512 Go, ce qui constitue des caractéristiques impressionnantes pour un Chromebook. Évidemment, comme il s’agit d’un Chromebook, il fonctionne avec le système d’exploitation Chrome OS. Cependant, avec de telles spécifications, il devrait être un Chromebook assez puissant, capable d’exécuter facilement la plupart des applications Android dont vous avez besoin.

En termes de connectivité, l’ordinateur portable supporte le Wi-Fi 6, ce qui est parfait pour les futurs tests. Vous bénéficiez également de capacités de haut débit mobile, avec des vitesses allant jusqu’au Gigabit LTE CAT 9.

En ce qui concerne les ports, vous disposez d’une prise audio de 3,5 mm, d’un port USB 3.2 avec PowerShare, d’un autre port USB 3.2, d’une fente de verrouillage, d’un port HDMI, de 2 ports USB-C avec Power Delivery et d’un lecteur de carte flash uSD 4.0.

Moins de 1 000 euros

Le Latitude 7410 offre jusqu’à 21 heures d’autonomie. De plus, grâce à ExpressCharge Boost, l’ordinateur portable se recharge de 0 à 35 % en 20 minutes seulement. De plus, vous pouvez charger jusqu’à 80 % en une heure. “Notre dernier Latitude Chromebook Enterprise est autant conçu pour les employés que pour les responsables informatiques qui adoptent Chrome OS dans l’entreprise. Les premiers apprécieront son design et ses fonctionnalités de collaboration qui les aideront à s’orienter dans une nouvelle dynamique de travail. Quant aux responsables informatiques, ils disposeront des fonctionnalités de gestion et de sécurité attendues lors d’un déploiement de terminaux en entreprise“, a déclaré Rahul Tikoo, vice-président senior de Dell.

Le Latitude 7410 Chromebook Enterprise est disponible à l’achat à un prix de départ de 939 euros.