Le Pixel 5 repéré avec le processeur Snapdragon 765G et 8 Go de RAM

Lorsque Google a lancé le Pixel 4a la semaine dernière, l’entreprise a teasé les futurs Pixel 5 et Pixel 4a (5G). Alors que Google n’a pas officiellement révélé grand-chose sur le Pixel 5, l’appareil vient d’être repéré sur AI-Benchmark avec un processeur Snapdragon 765 G.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de la présence d’une puce de la série Snapdragon 7xx sur le Pixel 5. En mars dernier, le blog sud-coréen Navar avait signalé l’existence du Snapdragon 765G sur le Pixel 5. Ainsi, cette liste ajoute de la crédibilité aux rumeurs selon lesquelles le Pixel 5 utilisera une puce de milieu de gamme plutôt qu’une puce phare comme le Snapdragon 865+ que l’on trouve dans le Galaxy Note 20 Ultra de Samsung.

AI-Benchmark est un outil utilisé pour mesurer la capacité d’une puce mobile à gérer des tâches basées sur l’apprentissage machine, telles que la classification et l’amélioration des images. En tant que tels, les benchmarks de cette liste ne sont pas vraiment comparables à ceux des autres smartphones. Mais, le Pixel 5 apparaît quelque part au milieu de la liste des benchmarks, ce qui suggère qu’il a des performances de milieu de gamme qui conviennent à sa puce de milieu de gamme.

Le Snapdragon 765G se trouve dans le OnePlus Nord, un smartphone au prix très impressionnant. Et dans mes tests de benchmarks de ce smartphone, il a obtenu un score de 602 au test Geekbench 5 à un seul cœur et 1 948 points au test multi-cœurs. Dans cette optique, le Pixel 5 devrait offrir des performances à peu près équivalentes à celles du OnePlus Nord.

Mais, Google a beaucoup d’optimisations à faire pour le Pixel 5, étant donné qu’il s’agira d’un smartphone Android pur, ce qui signifie que les performances dans le monde réel pourraient être plus impressionnantes que les résultats des benchmarks.

Moins de 700 dollars

Selon le benchmark de AI-Benchmark, le smartphone disposera de 8 Go de RAM. Pour mettre cela en perspective, le Pixel 4 dispose de 6 Go de RAM, et il en va de même pour le Pixel 4a. Le benchmark révèle également que le Pixel 5 sera lancé avec Android 11, ce qui n’est pas vraiment une surprise puisque le lancement de la nouvelle version d’Android est imminent.

De précédentes fuites laissent entendre que Google va laisser tomber sa fonction Motion Sense, alimentée par la puce radar Soli, sur le Pixel 5. L’échec de Pixel 4 avait conduit Marc Levoy — la personne derrière la photographie numérique de Google Camera — à quitter l’entreprise. Levoy a ensuite rejoint Adobe et travaille actuellement sur une « application universelle pour Appareils photo ».

Google a officiellement confirmé que le Pixel 5 sera disponible en France le 8 octobre. Le Pixel 5 devrait coûter, selon les rumeurs, 699 dollars, soit moins que beaucoup de smartphones Android phares, ce qui marquerait le retour de Google à la fabrication de smartphones plus abordables en dehors du Pixel 4 a.