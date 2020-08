Vous pouvez maintenant jouer à Minecraft: Education Edition sur un Chromebook

Avec la lente réouverture du monde après la récente pandémie liée au COVID-19, les élèves se préparent à retourner à l’école. Pour les aider, Microsoft lance Minecraft : Edition Education pour les possesseurs d’un Chromebook. Microsoft a annoncé la nouvelle sur son blog officiel Minecraft Education.

Dans sa déclaration, la société explique que cette initiative est un effort pour aider les enseignants et les étudiants à s’adapter au nouveau monde de l’éducation. La mise à jour ajoute également de nouvelles fonctionnalités pour les versions Windows, Mac et iPad du jeu, ainsi que le crossplay avec toutes les différentes plateformes.

Pour ceux qui l’ignorent, Minecraft : Education Edition est une version spéciale du célèbre jeu multijoueur qui a fasciné les enfants et les adultes pendant plus d’une décennie. Comme vous pouvez l’imaginer, l’édition « Education » est uniquement disponible pour les écoles avec une licence Microsoft 365 for Education, et se concentre sur l’éducation et les tests des étudiants. Il fournit des outils pour les enseignants comme les tableaux noirs virtuels et un mode « Salle de classe » qui permet aux enseignants de communiquer avec leurs élèves et de voir où ils sont dans le monde du jeu.

Actuellement, l’édition « Education » propose des leçons pour aider les élèves sur un large éventail de sujets, allant des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques à l’histoire. James Protheroe, éducateur gallois et mentor de Minecraft, explique comment le jeu aide en cette période unique : « Nous avons établi de nouvelles relations avec les élèves en cette période d’apprentissage à distance. Ils s’entraident de nouvelles manières et cela renforce les relations entre les enseignants et les élèves. Minecraft les aide à donner un sens à ce qui se passe. Ils peuvent partager leurs pensées et leurs raisonnements, se décharger du stress, et apprendre dans un environnement sûr ».

Si vous utilisez un Chromebook, iPad, ou PC pour jouer à Minecraft, vous devriez recevoir cette mise à jour automatiquement. Cependant, les utilisateurs de Mac devront mettre à jour leur jeu manuellement à partir du site Web.

Minecraft… Le nouveau visage pour l’apprentissage ?

Dans le climat mondial actuel, l’apprentissage à distance n’a jamais été aussi précieux. Les pays du monde entier se rouvrent lentement à une vie qui ressemble un peu à la normalité. Cependant, les gouvernements sont conscients qu’une nouvelle augmentation du nombre de cas d’infections va provoquer un nouveau confinement national.

Si un tel événement se produit, des outils tels que Minecraft : Education Edition peut aider les élèves à poursuivre leur apprentissage pendant la quarantaine. Non seulement Minecraft est un fantastique outil d’apprentissage à distance, mais il est difficile de trouver un enfant qui n’a pas entendu parler du jeu. Même s’il y a d’autres vagues de la pandémie du COVID-19, les enfants peuvent toujours apprendre d’une manière sûre et amusante.

Minecraft : Education Edition est un excellent moyen pour les enfants d’apprendre dans le monde de leur jeu préféré. En conséquence, Microsoft contribue aux efforts de réouverture des écoles en apportant la version éducative de son jeu à Chrome OS.