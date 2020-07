Microsoft lance l’application Family Saftey pour iOS et Android

Alors qu’un nombre croissant de personnes dans le monde se retrouvent en ligne pour travailler, étudier ou jouer, la sécurité en ligne est devenue une priorité. Les enfants, les adolescents et les jeunes adultes passent de plus en plus de temps sur leurs appareils, ce qui peut inquiéter les parents pour de nombreuses raisons.

Microsoft teste depuis des mois une application de sécurité familiale pour iOS et Android, et est prête à la diffuser à tout le monde. L’application Family Saftey vous permettra de suivre l’utilisation de l’écran de vos enfants, de filtrer leurs sites Web et de fixer des limites de temps pour l’application. Et surtout, elle est gratuite.

Si vous utilisez déjà les commandes familiales de Microsoft par Windows 10 ou Xbox, alors Family Safety pour iOS et Android devrait vous être très familier. Elle apporte un grand nombre des mêmes outils aux smartphones et tablettes de vos enfants.

Et son utilisation sur plusieurs appareils rend la suite d’outils plus puissante, car ils peuvent fonctionner conjointement. Family Safety vous fournira des mises à jour hebdomadaires sur l’utilisation de l’écran de votre enfant, avec des résumés des applications, des sites Web, et plus encore. Vous pouvez fixer des limites de temps pour les applications afin de les empêcher de jouer à Fortnite toute la journée par exemple.

Comme elle fonctionne avec les commandes de Windows 10 et Xbox, votre enfant ne peut pas se soustraire à vos réglages en passant d’un appareil à l’autre. Si vous utilisez Microsoft Edge (maintenant basé sur Chromium), vous pouvez également activer des filtres pour les empêcher d’aller sur des sites pour adultes ou pour les limiter spécifiquement aux sites pour enfants si vos enfants sont encore très jeunes.

Une application évolutive

Family Saftey peut également empêcher les factures surprises, car vous pouvez activer une fonction de dépense qui demande des autorisations avant d’acheter des applications dans le Microsoft Store. Et lorsque le monde sera prêt à voyager à nouveau, Family Safety vous donnera une vue cartographique de l’endroit où se trouve votre famille, afin que vous n’ayez pas à vous demander où sont vos enfants.

Microsoft Family Safety est maintenant disponible sur Android et devrait arriver sous peu sur iOS. Tout comme Microsoft Teams et Windows 10, l’application Family Safety sera une expérience évolutive. Microsoft prévoit d’y introduire de nouvelles fonctions premium à l’avenir.